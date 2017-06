El PSC escollirà aquest juliol el candidat a la presidència de la Generalitat amb unes primàries

El PSC ha posat en marxa els tràmits per escollir aquest juliol el seu candidat a la presidència de la Generalitat en unes futures eleccions al Parlament. El secretari d'Organització, Salvador Illa, ha explicat que la situació actual els fa pensar que és possible que es convoquin uns nous comicis i per això volen estar "preparats". Així, aquesta setmana se celebrarà una reunió entre una delegació de l'executiva del partit i de la mesa del Consell Nacional per elaborar una proposta de calendari i en l'executiva del proper dilluns es convocaran les primàries i s'anunciarà aquest calendari. L'actual primer secretari del partit ja havia expressat la seva voluntat de presentar-se candidat, mentre que la seva contrincant per liderar el partit i alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ja s'havia descartat.

A banda d'encetar el procés per escollir el seu candidat a la presidència de la Generalitat, el PSC també ha posat en marxa una campanya d'afiliació sota el lema 'Som el canvi, som l'esquerra'. La campanya es distribuirà a través de les xarxes socials per tal d'"apel·lar els ciutadans a refermar el seu compromís polític". Illa ha explicat que volen aprofitar un moment que els és "favorable" després de la "il·lusió" aconseguida per la victòria de Pedro Sánchez a les primàries a secretari general del PSOE.

Amb aquestes dues accions –elecció de candidat i campanya d'afiliació- els socialistes volen estar "a punt" i poder oferir el seu plantejament política a la ciutadania.