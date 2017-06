Una proposta per controlar el mosquit tigre guanya la votació dels pressupostos participatius de Vilanova

La col·locació de caixes niu per controlar el mosquit tigre i l'adaptació del Teatre Principal per projectar pel·lícules són les dues propostes guanyadores dels primers pressupostos participatius de l'Ajuntament de Vilanova. El procés de votacions va finalitzar el passat diumenge, aconseguint la participació de 1.899 ciutadans majors de setze anys empadronats a Vilanova, el que suposa un 3,40% de la franja d'edat que podia votar. El govern local es mostra satisfet amb el procés, que suposarà una partida total de 154.000 euros repartits en sis projectes que caldrà materialitzar aquest any.

El projecte guanyador rep 699 vots

La proposta guanyadora, pressupostada en 2.000 euros, ha aconseguit 699 vots. Es tracta de col·locar caixes niu per a ratpenats -uns animals que s'alimenten d'insectes en grans quantitats- especialment en llocs com parcs, jardins i horts urbans, on existeix més proliferació del mosquit. La iniciativa ja va implantar-se a Barcelona l'any passat amb èxit. La segona proposta més votada és "Un teatre de pel·lícula", impulsada des del Cineclub Sala 1, una iniciativa que ha aconseguit 432 vots i que compta amb un pressupost de 30.000 euros, L'objectiu de la inversió és dotar el Principal d'un equipament audiovisual adequat per a les programacions de cinema amb l'adquisició d'una pantalla de majors dimensions que també permeti una millor definició de la imatge, així com adquirir un projector Full HD per poder projectar amb més qualitat, i millorar l'equip de so. En l'argumentació de la seva proposta, el cineclub ha destacat que si bé actualment s'estan realitzant projeccions de pel·lícules i documentals al Principal, organitzades tant per la seva entitat com per l'Ajuntament i altres associacions, l'equipament audiovisual de què es disposa "no compleix els requisits tècincs per dur a terme projeccions cinematogràfiques de qualitat".

Desfibril·ladors als centres cívics i WIFI gratuït

Amb 358 vots i un cost de 27.000 euros, la tercera iniciativa amb més suport és la instal·lació de desfibril·ladors als centres cívics, el Casal de la gent i COMPEX. Una zona d'ombra a l'escola Ginesta (350 vots i 25.000 euros), WIFI gratuït en alguns espais públics de la ciutat (348 vots i 30.000 euros) i millorar l'accessibilitat de les platges de Vilanova amb rampes que arribin fins a l'aigua (30.000 euros) són altres de les propostes que han rebut més vots. Les inversions que tanquen els pressupostos participatius són les millores als passos de vianants del creuament de la rambla Principal amb la rambla de la Pau i del carrer de la Unió amb Santa Eulàlia i Pujada del Cinto, i un aplicació per a mòbils que permeti comunicar les incidències a la via pública de l'Ajuntament. Ambdues iniciatives han empatat amb 319 vots, i suposen la mateixa inversió: 5.000 euros. L'empat ha permès ampliar en 4.000 euros els pressupostos participatius, ja que inicialment la inversió prevista era de 150.000 euros.

"Ara els serveis tècnics es posaran a treballar per dur a terme les propostes aquets any", ha assegurat el regidor de Nova Governança, Juan Luis Ruiz, en una roda de premsa aquest dimarts al matí. Ruiz ha destacat que la iniciativa ha aconseguit bones xifres de participació "perquè la ciutadania sap que el que vota es farà", a banda del fet d'haver realitzat "una campanya comunicativa molt potent" que s'ha complementat amb la "mobilització de les entitats" que també han presentat propostes. El regidor ha destacat que l'equip de govern "analitzarà" el procés de participatiu d'enguany, considerat com una prova pilot, amb la intenció de millorar-lo i ampliar-lo en la mesura del possible l'any vinent.