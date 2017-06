Trobada dels Consells Consultius de la Gent Gran del Garraf i Baix Llobregat a Vilanova

El passat dia 8 de juny es van reunir a la Masia d’en Cabanyes, una trentena de persones membres dels Consell Consultius de la Gent Gran del Garraf i Baix Llobregat amb l’objectiu de compartir experiències i marcar les línies de treball conjuntes.

La jornada va comptar amb la presència de la gerent del Consell Comarcal del Garraf, Mila Arcarons que va posar en valor la feina que fan els Consells Consultius de Gent Gran en la diagnosi i millora del temes que afecte al col·lectiu i la consellera de Benestar Social del Consell Comarcal del Baix Llobregat la Vicky Castellanos, que va agrair al Consell Comarcal del Garraf la invitació i va posar en valor la feina que es fa des dels dos Consells Consultius.

Durant la jornada es va fer un repàs de les accions que es porten a terme des dels consells consultius, la dinàmica de treball i les estratègies ha seguir per fer arribar a les administracions les seves reivindicacions.

Així mateix, durant el darrer any s’han tractat alguns dels temes que es van acordar en el darrer Congrés de la Gent Gran de Catalunya com els maltractaments a la Gent Gran, les pensions, la sanitat amb temes com els serveis hospitalaris, sociosanitaris, mort digna i testament vital, dependència i altres.

Posteriorment es va procedir a una ronda de debat intens en el que es fa va posar de relleu la importància d’unificar criteris dels consells consultius per tal de tenir més força a l’hora que se’ls escolti.

Al final del debat es van recollir les conclusions de la jornada que reivindiquen:

Donar més visibilitat a les necessitats i problemàtiques del col•lectiu que cada dia és més nombrós.

Posar en valor els consells consultis com una eina per a fer visible les problemàtiques de les persones grans.

Posar en valor el paper que estan exercint les persones grans com a sostén de moltes famílies davant la crisi econòmica.

Reivindicar que les persones grans són la generació que va aixecar el país i ara sembla que no compten per a res; que volen formar part de la pressa de decisions respecte a les qüestions que els afecten; que volen donar veu a aquelles persones que per les seves circumstàncies no ho poden fer.

Instar als mitjans de comunicació a oferir als més grans un altaveu per donar visibilitat a les iniciatives, projectes que porten a terme, així com trencar estereotips que no es corresponen amb la realitat.

Finalment, es va arribar a l’acord de començar una relació de coordinació, cooperació i recolzament entre les dues comarques per tal de presentar al Consell Nacional propostes conjuntes així com convidar a altres comarques a unir-se.

La jornada va finalitzar amb una visita al Centre d’ Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes.