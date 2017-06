Càrrec electes del PDeCAT reclamen mesures urgents per aplicar la "vinyeta" als peatges del Penedès

Aquest dilluns, diversos càrrecs electes de PDeCAT del Penedès Marítim han valorat la proposta que el Govern de la Generalitat crearà per “eliminar la diferència entre carreteres de pagament i gratuïtes per fer-ne una gestió global”. Aquest projecte, que s’anomena "vinyeta", té com a principal objectiu "acabar amb la Catalunya que té peatges i la que no en té, i acabar amb el greuge territorial de les comarques castigades amb molts peatges com són el Garraf i el Baix Penedès".

Segons han destacat els alcaldes i alcaldesses, un dels principals problemes que existeix actualment en el sistema de peatges és que és totalment inharmònic. L’alcaldessa de Vilanova, Neus Lloveras, ha destacat que “hi ha territoris com el nostre que estan fortament afectats pels peatges, fet que perjudica greument l’economia de famílies i empreses”. Eva Serramià, primera tinent d’alcaldia de l’Ajuntament del Vendrell, s’ha afegit a l’alcaldessa Lloveras i ha afirmat que “eliminar els peatges farà que els nostres territoris siguin més competitius”.

Per aquest motiu, alcaldes com Miquel Forns, Rosa Fonoll o Montse Carreras, Sitges, Cubelles i Cunit, respectivament, han destacat també que tenen una “satisfacció moderada” respecte a aquest projecte, però reclamen al Govern de la Generalitat que “apliqui mesures urgents que ajudin a pal·liar els efectes negatius que comporten els peatges a les nostres comarques”.