Abigail Garrido: "hem complert el 68% dels compromisos que havíem adoptat amb les persones del municipi"

Aquest dimarts ha fet dos anys que es va iniciar el mandat de l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, i l’equip de govern municipal. Per això, l’executiu ha fet balanç de la feina que ha dut a terme fins ara i ha volgut deixar palesa del seu “compromís, diàleg i participació amb la ciutadania de Sant Pere de Ribes”, segons Garrido.

Durant la compareixença davant dels mitjans de comunicació, l’alcaldessa ha recordat que els objectius i actuacions del seu mandat estan recollits en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) amb un total de 268 accions plantejades i de les quals “en dos anys, 184 ja les hem realitzades o estem a punt d’acabar-les. Això representa el 68% dels compromisos que nosaltres havíem adoptat amb les persones del municipi”. No obstant ha reconegut que encara queda molta feina per fer i que el govern vol posar al dia el municipi. En aquest sentit ha explicat, tot fent referència als quatre eixos estratègics del PAM, que continuarà impulsant quantes polítiques i accions siguin necessàries per fomentar l'economia i l'ocupació local; perquè tothom tingui els mateixos drets i les mateixes oportunitats; perquè el municipi sigui encara un lloc millor per viure i perquè els ciutadans i les ciutadanes sentin la política i la gestió municipal més propera, al seu servei i al seu costat.

Algunes de les fites assolides a meitat de legislatura són la inauguració del nou casal de la gent gran o l’skate park de les Roquetes, la reoberta d’El Local i pròximament el CAP de Sant Pere de Ribes i la Casa de la Vila, de la què ha dit que és prioritària. Així mateix, també s’ha mostrat satisfeta d’iniciar i tirar endavant la recuperació i remodelació del Teatre Municipal de les Roquetes i la construcció de l’institut Xaloc de les Roquetes. En el terreny de la Igualtat d’Oportunitats, precisament es considera l’educació com un pilar fonamental.

Quant a l’ocupació i la recuperació econòmica, el govern creu que és destacada la feina que s’està fent amb plans d’ocupació i amb el plans de reactivació municipal que han permès contractar fins ara 200 persones i una seixantena d’empreses locals i comarcals. També ha fet esment a l’esforç per dotar de més recursos tot allòs referent al servei a les persones i a l’augment de les partides socials i d’educació, que suposen més del 40% de la despesa corrent del pressupost municipal.

L’alcaldessa ha avançant que en els pròxims anys sobretot el que més es visualitzarà serà la consolidació de la recuperació d’equipaments tancats i alguns de nous i canvis a l’espai públic i en les infraestructures (enllumenat, clavegueram i xarxa d’aigua).

Els regidors i les regidores de l’equip de govern també han repassat alguns del projectes més destacats dels seus respectius àmbits i regidories. Així, la política d’habitatge; la recuperació d’equipaments per a activitats i entitats; el projecte d’eficiència energètica i sostenibilitat; el processos de desenvolupaments de les urbanitzacions; la dinamització del mercat municipal; la posada en funcionament del cowork i ajudes a l’emprenedoria; la promoció econòmica del municipi; els ajuts per a persones en situació de vulnerabilitat social o aturats del llarga durada; les subvencions per material escolar, beques menjador i estudis; els projectes de millora de les instal·lacions esportives; la construcció de l’institut Xaloc; l’ampliació del CAP Les Roquetes; el Pla de Cooperació Internacional; o eines per donar suport i dinamitzar el comerç local, són alguns dels temes que s’han comentat.

Abigail Garrido ha conclòs la seva intervenció expressant que “ens queden dos anys de feina per seguir treballant amb molt compromís i molta il·lusió”. “Seguirem treballant amb la gent i per a la gent i amb la voluntat de solucionar els problemes reals de les persones”, ha afegit.