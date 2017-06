El PSC de Vilanova i la Geltrú demanarà un informe al secretari municipal per decidir si col·labora amb l'1-O

El PSC de Vilanova i la Geltrú, que governa en coalició amb la presidenta de l'AMI Neus Lloveras (PDeCAT), ha advertit que l'Ajuntament no cedirà espais municipals com a col•legis electorals pel referèndum de l'1 d'octubre sense un informe jurídic del secretari municipal que ho avali. El primer tinent d'alcalde i cap de files socialista a la ciutat, Juan Luis Ruiz, insisteix a l'ACN que l'anunci del president Carles Puigdemont amb la data i la pregunta no equival a una convocatòria "oficial i formal". Quan aquesta es materialitzi, assenyala Ruiz, el partit esperarà a veure la reacció de l'estat espanyol, "que ja ha dit per activa i per passiva que farà tot el possible per a què el referèndum no es convoqui". Si finalment la convocatòria tira endavant, serà aleshores quan demanarà el pronunciament del secretari municipal. Juan Luis Ruiz subscriu així les directrius que el PSC va definir la setmana passada amb una carta adreçada als seus alcaldes i regidors.

El també primer secretari socialista al Garraf i l'Alt Penedès explica que la seva formació es manté a l'expectativa de quins seran els propers passos que donaran la Generalitat i el govern de l'estat espanyol vers la celebració del referèndum, i insisteix que la convocatòria "no s'ha materialitzat". Per aquest motiu, es mostra reticent a avançar quina actitud adoptarà el PSC a Vilanova, on governa amb l'alcaldessa Neus Lloveras.

Amb tot, Juan Luis Ruiz sí que assenyala que, si la Generalitat vol celebrar el referèndum amb la col•laboració dels ajuntaments, el PSC demanarà al secretari municipal un informe jurídic vinculant respecte l'ús d'espais municipals –com escoles i centres cívics- com a col•legis electorals per a la consulta vinculant. "Quan tinguem l'informe, decidirem i actuarem en conseqüència", ha afegit.

El posicionament adoptat pel PSC de Vilanova es manté en la línia de les directrius fixades per la direcció del partit, exposades la setmana passada en un argumentari que les agrupacions locals van rebre per escrit. Al text, titulat 'Referèndum?... Quin referèndum?', el PSC assegura que el partit no col•laborarà amb la consulta vinculant ni prestarà el suport polític o la col•laboració institucional "als que pretenguin organitzar-lo".