Recepció institucional coincidint amb el quinzè aniversari de l’agermanament de Vilafranca amb Bühl

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha rebut els membres del Comitè d’agermanament de Bühl que aquest cap de setmana han fet una estada al Penedès. El grup, al qual també hi havia representants d’entitats i tècnics municipals de la ciutat alemanya, ha fet un viatge fins a Vilafranca per conèixer la realitat de l’entorn, coincidint amb el quinzè aniversari de l’agermanament de les dues ciutats. La regidora de Relacions Internacionals, Xell Montserrat, va fer la recepció de la comitiva, acompanyada dels regidors Josep M, Martí i Anna Doblas. Montserrat assenyalava que des que l’any 2002 Vilafranca i Bühl van formalitzar l’agermanament, s’han desenvolupat diversos projectes i intercanvis amb entitats d’ambdues ciutats, i va destacar “l’intercanvi que des de 2013 protagonitzen alumnes de l’institut Milà i Fontanals i l’institut Gymdeck Gymnasium de Bühl”. Els representants alemanys van voler destacar també la importància de la col·laboració que s’ha iniciat a l’entorn del projecte Vinyes per Calor d’aprofitament de la biomassa sobrant provinent de la poda de les vinyes per generar bioenergia.



Els representants d’entitats i comitè d’agermanament de Bühl van visitar el centre de Vilafranca, Vinseum i van assistir divendres a l’assaig dels Castellers de Vilafranca a Cal Figarot. També han aprofitat l’estada a Vilafranca per visitar l’entorn, com la ciutat de Barcelona.