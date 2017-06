Entitats i partits polítics denuncien una "falta de projecte social per a l'Espirall", a Vilafranca

Aquest dimarts a la tarda, representants dels grups municipals de CUP, ERC i VeC a l’Ajuntament de Vilafranca han exposat que el passat 4 d'abril van entrar unes preguntes per escrit a l'equip de govern demanant informació sobre el Pla d'usos del Centre Cívic i de l'equipament juvenil de la Pelegrina i no en van obtenir resposta. Davant d’això van concretar reunions amb els regidors i tècnics de llei de barris, urbanisme i joventut. D'aquestes reunions n'extreuen la conclusió que falta el Pla d'usos d'ambdós equipaments.

Aquest Pla d'usos ha de contemplar la resposta a les necessitats socials detectades en el marc de la llei de barris i que, per VeC, ERC i CUP es concreten en un Centre Cívic. En aquest sentit, segueixen demanant que els facilitin per escrit el pla d’usos dels equipaments i que es consulti a les entitats del barri. D’altra banda han exposat que els grups municipals de l’equip de govern es contradiuen en designar els usos de la Pelegrina, la qual cosa significa improvisació i divisió.

Els tres grups al·leguen que l’equip de govern fa una política de pedaços que s’evidencia en la manca de previsió i de projectes, amb la qual en surten greument perjudicats els veïns i veïnes de la vila. Per això demanen que les actuacions que es facin el 2017 no hipotequin d'altres de posteriors. Valoren que amb el projecte actual, ni els veïns guanyen espais pel barri ni el model de gestió dels nous locals es diferent a l'actual (tan sols es modifica "la pell" dels edificis).

Hi haurà el local per als Joves de Vilafranca, però a nivell d'equipaments de barri, es seguiran tenint les mateixes mancances que ara. També apunten que la Pista Pau Boada és un equipament que es va cobrir amb els diners de la llei de barris i que no està oberta al barri, per tant demanen que s’obri aquest equipament a veïns i veïnes, donada l’evident necessitat d’espais al barri.

La CUP, ERC i VeC insten, doncs, a l'equip de govern a reactivar una comissió participativa al barri de l'Espirall que s'encarregui d'avaluar les necessitats socials del barri i pugui participar el disseny dels espais i els usos dels nous locals de la plaça Doctor Bonet, d'acord amb el compromís explícit de la regidora Dolors Rius en una reunió de comissió Llei de Barris.

Recollida de signatures

La roda de premsa ha comptat amb la participació del col·lectiu de veïns, veïnes i entitats de l’Espirall que defensen la construcció del centre cívic. Alerten de la pèrdua d’espais de convivència i socialització que pateix progressivament el barri. A banda de no poder disposar de la pista de l’escola Pau Boada, els veïns exposen que amb les reformes urbanístiques s’han perdut espais de joc per als infants i joves a les places, i no s’han facilitat alternatives, fet que comporta la improvisació d’espais de joc i conseqüents problemes de convivència. Així mateix, adverteixen que l’arranjament que l’Ajuntament preveu als locals de la plaça del Doctor Bonet serà superficial i que no proporcionarà espais d’activitat i relació per a les entitats i el conjunt dels veïns, sinó bàsicament per a l’Associació de Veïns de l’Espirall.

Per tot plegat, el col·lectiu està recollint dins del barri signatures a favor de la construcció del centre cívic. De moment ja en compta al voltant de 600 i preveu incrementar-ne el nombre en les properes setmanes, per presentar-les a l’Ajuntament de Vilafranca.