La creació d'una línia de subvencions per a la rehabilitació de pisos buits per a lloguer social, al ple de juliol. Ajuntament de Vilanova

Segons dades de l'Oficina Local d'Habitatge, el 55% dels pisos buits a Vilanova i la Geltrú estan en mans de particulars. Amb l'objectiu d'incentivar la posada a disposició del mercat aquests pisos, que de vegades necessiten d'alguna inversió en rehabilitació, el Govern municipal proposarà al Consistori vilanoví durant el Ple ordinari de juliol, dilluns vinent, l'aprovació d'unes bases reguladores per al foment i concessió de subvencions per a actuacions de rehabilitació sobre habitatges desocupats que es destinin a lloguer social.

Es tracta d'un primer pas, que pretén establir una quantitat econòmica anual de com a mínim 25.000 euros en base a la qual es podran anar rehabilitant habitatges que entraran a formar part del parc de lloguer social de l'Ajuntament. Seria el cas d'habitatges que requereixin de petites reformes , obres de rehabilitació o posada al dia, fins a un topall màxim de 15.000 euros, ubicats al municipi i que es trobin desocupats. Les bases també recullen que per a cada actuació de rehabilitació que es concedeixi es subscriurà un conveni de cessió entre la propietat i l'Ajuntament on es recolliran tots els acords i el termini de vigència d'aquesta cessió per al lloguer social.

Si el Ple de l'Ajuntament aprova tirar endavant aquesta proposta de bases, s'obrirà un període d'al·legacions d'un mes, abans de poder realitzar l'aprovació definitiva i posar en marxa la iniciativa.