El referèndum de l’1 d’octubre, a debat amb les primeres espases de la política vilanovina

"Vol que Catalunya sigui un Estat independent en forma de república?" Aquesta serà la pregunta del referèndum que el Govern de la Generalitat vol celebrar l’1 d’octubre i que marca el ritme de la política de la cambra catalana. Per aquesta cambra han passat i hi passen polítics vilanovins de tots els colors que es van reunir la tarda de divendres al pati del Castell de la Geltrú, en un debat molt proper amb la ciutadania.

Tot i que el debat va tocar diversos aspectes del referèndum, finalment, es va centrar en la seva legalitat. Per una banda, el diputat del PP de Catalunya al Parlament, Santi Rodríguez, ha titllat d’il·legal aquest referèndum i ha reiterat en diverses ocasions la falta de garanties que suposa la seva celebració sense un marc legal al darrere i s’ha basat en les condicions de la Comissió de Venècia, organisme consultiu internacional, la qual té com a primera condició que “el referèndum s’ha de fer d’acord amb les lleis i les constitucions dels estats”, en paraules de Rodríguez.

D’altra banda, la presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i també alcaldessa de Vilanova, Neus Lloveras, juntament amb el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat, i el coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, han defensat l’opció de celebrar el referèndum i han destacat la falta de diàleg dels altres partits de la cambra catalana. “Hi ha alguns grups parlamentaris que no accepten els resultats de les urnes que en les darreres eleccions van donar una majoria independentista al Parlament. Hi ha una sèrie de grups que estem intentant aconseguir portar Catalunya a la independència”, declarava Lloveras.

El debat, que ha començat amb un to força amistós entre les diferents personalitats, ha anat incrementant la tensió. Un seguit d’estira i arronses entre Lloveras i Rodríguez -on Rodríguez ha reiterat en diverses ocasions el paper teatral que està interpretant Junts Pel Sí (JxS)- i l'encreuament de paraules entre Rodríguez i Arrufat, han deixat en un segon pla a Elena, que en diverses ocasions ha volgut destacar el seu distanciament de la política des que va trencar llaços amb el Partit Socialista de Catalunya (PSC) i va remarcar el seu paper com a voluntari en el Pacte pel Referèndum.

A banda del referèndum d’independència, la tertúlia va donar peu a altres qüestions com, per exemple, l’arribada a acords en altres àmbits fora del procés sobiranista. En aquesta ocasió, els quatre membres van coincidir afirmant que són moltes les ocasions en les quals arriben a acords a través del diàleg. “Hi ha moltes més votacions de les que es pensa la gent en que coincideixen molts partits molts dispars i no per raons obscures”, declarava Arrufat.

Un debat que també li va servir a Lloveras per aclarir que la seva principal aspiració política ha estat ser alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i que els altres càrrecs han estat una conseqüència. “Cap interès en tenir molts càrrecs, és circumstancial, perquè crec que ara s’ha de posar tot pel país que volem” argumentava Lloveras.