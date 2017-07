Núria Plana, nova Defensora de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú

El ple municipal de Vilanova i la Geltrú ha escollit aquest dilluns Núria Plana Morata com a nova Defensora de la Ciutadania, en substitució de Josep Ibars, que va esgotar el seu mandat fa algunes setmanes. Plana, que és la primera dona que assumeix la direcció d'aquesta oficina municipal, és una reconeguda activista vilanovina, vinculada des de fa anys a secció local d'Oxfam Intermón i a la lluita pel comerç just.

El seu nomenament ha comptat amb els vots favorables del govern, ERC, PP i la regidora no adscrita Carmen Reina. La resta de grups i regidors es van abstenir, tot mostrant el seu suport a la nova Defensora, però lamentant que l'elecció de la nova candidata l'hagi fet exclusivament el govern local. L'oposició ha recordat que cal un canvi en el reglament que permeti que sigui la pròpia ciutadania qui triï el responsable d'aquesta oficina, que vetlla per defensar els interessos de la ciutadania davant de l'administració local.

El regidor de Participació i Comunicació, Juan Luís Ruíz, ha posat en valor el fet que Núria Pla sigui la primera dona que assumeix aquest càrrec: "és un fet rellevant perquè encara ens queden molts canvis de patrons socials per assumir i perquè encara queda molt de treball contra la desigualtat". El portaveu del govern ha destacat que Plana és "una persona treballadora i lluitadora per un món més just" i ha encoratjat la nova Defensora a continuar treballant en aquesta línia des de l'oficina municipal.