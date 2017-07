Calafell aprova cedir espais per l'1-O amb l'abstenció del PSC, que ostenta l'alcaldia

El ple de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat una moció presentada per CiU, ERC i la CUP on s'acorda la cessió d'espais municipals pel referèndum previst per l'1 d'octubre. La proposta ha prosperat gràcies als vots dels deu regidors dels grups municipals proposants i el suport dels dos regidors d'Unió Alternativa Municipal (UAM) Calafell -al govern municipal; i del regidor no adscrit -ex de C's. Amb tot, els cinc regidors del PSC -un d'ells l'alcalde- han optat per l'abstenció. Al final del debat, l'alcalde Ramon Ferré ha assegurat que no tindrà "cap inconvenient" en facilitar equipaments municipals per fer el referèndum sempre que la petició arribi per part d'un "organisme oficial" i sense comprometre els funcionaris. El debat de la moció s'ha fet conjuntament amb la proposta contra el referèndum i en defensa de la legalitat vigent que havia presentat el PP i que ha quedat rebutjada. Prop d'un centenar de persones, que han omplert el saló de sessions, han improvisat 'Els Segadors' quan s'ha conegut el resultat de les votacions.