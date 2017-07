Puigdemont avisa que cap poder de l'estat espanyol no pot frenar l'1-O perquè "la gent farà possible la victòria"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisat que “cap poder de l’Estat” podrà “frenar” el referèndum de l’1 d’octubre. Durant el seu discurs de cloenda a l’acte de JxSí sobre la llei del referèndum, el president ha considerat que l’1-O tindrà força si els ciutadans participen i que, precisament això, no podrà ser impedit per cap institució. “La participació i el resultat no depenen de cap poder, de cap llei i de cap institució. Depenen de la gent i cap actuació de l’Estat podrà frenar-ho”, ha dit en referència al referèndum. A més, ha avisat que qualsevol acció que s’engegui des de l’Estat i les seves institucions podrà potser anar “contra els polítics, els servidors o treballadors públics o les empreses privades”, però al seu criteri “cap actuació no pot paralitzar l’element clau ni actuar contra les persones, i la victòria la farà possible la gent” en participar i validar així el referèndum.

És en aquest sentit que Puigdemont ha considerat el vot de l’1-O “decisiu”. “El vot de cada ciutadà el respectarem, ens hi comprometem. Perquè és un vot que pot canviar coses. És l’única eina transformadora”, ha dit. Amb tot, el president ha remarcat que aquesta voluntat i determinació del Govern “té riscos” i ha dit que veu “legítim que facin respecte”. “En sabem molt de riscos, hi ha gent que ja ha pagat les conseqüències. Però desertar de la democràcia, rendir-nos i resignar-nos té un preu més durador i el pagarien les generacions futures”, ha afegit.

Puigdemont, però, no ha volgut quedar-se només en això i ha cridat els partidaris del ‘no’ a la independència a participar de l’1 d’octubre. “Fins i tot si guanya el ‘no’, res tornarà a ser el mateix. Un vot sobirà per la pertinença a Espanya es fa des de la dignitat democràtica i el respecte escrupolós que el poble té dret a decidir el seu futur”, ha sentenciat, tot afegint que el Govern és “també la garantia” per als contraris a la independència. “Que no us faci respecte dir que som la garantia que els del ‘no’ votin. Perquè qui els hi garantirà votar? Rajoy?”, ha preguntat.

Per a Puigdemont, de fet, el referèndum és un punt d’inflexió tant per als partidaris com per als contraris a la independència de Catalunya. “L’únic que no pot canviar res és l’immobilisme, el no proposar res, no canviar res”, ha dit, tot negant que l’1-O s’hagi de produir “cap xoc de trens”. “Només hi haurà un tren que quedarà en via morta, el de l’actual sistema i l’statu quo”, ha sentenciat el president. Per últim, Puigdemont ha volgut definir el referèndum i la llei que han presentat com “un acte de transparència, participació i coherència amb allò que es va dir als ciutadans”.