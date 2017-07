Josep Graells deixa la presidència d’ERC Garraf i impulsa la renovació

Des del juliol de 2015 que Josep Graells, regidor d’ERC de Sant Pere de Ribes, va ser elegit president del partit a la comarca del Garraf i fins al moment ha exercit aquest càrrec. En aquests dos anys, la seva voluntat ha estat cohesionar les diferents seccions locals de la comarca del Garraf i dotar-les de recursos per desenvolupar les seves activitats i campanyes.

Va assumir el càrrec en un moment on ERC havia aconseguit recuperar la representació política a tots els sis municipis de la comarca del Garraf i que el seu mandat s’ha vist marcat per unes eleccions nacionals catalanes amb JuntsPelSí que ens legitimen per fer la consulta el diumenge 1 d’octubre d’enguany.

Segons Graells, en aquests moments polítics transcendentals que estem vivint en el nostre país, és necessari que nova gent vagi assumint responsabilitats per enfortir-nos com a partit i preparar-nos per créixer, augmentar la representació política que tenim actualment i governar en més ajuntaments.

L’actual president agraeix la tasca feta per tot l’equip que l’ha acompanyat i remarca que, encara que deixi de ser president, continuarà treballant amb la nova executiva comarcal que surti elegida aquest dissabte dia 8 de juliol al congrés comarcal ja convocat. Graells exposa que, ara que hi ha un equip consolidat i persones que poden assumir el relleu, la meva voluntat és poder dedicar més temps al municipi de Sant Pere de Ribes.

La seva executiva ha comptat amb la participació de tots els municipis i regidors de la comarca del Garraf i es preveu que la propera presidència i executiva comarcal que s’elegirà aquest dissabte tingui un nou projecte basat en el que s’ha fet fins ara.