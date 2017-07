L'advocada Gemma Torelló i l'alcalde David Masdeu, al nou partit Units per Avançar

El passat 19 de juny es va presentar a Barcelona Units per Avançar, una nova formació d'arrel catalanista, liderada per Carlos Losada, Doctor en ciències empresarials i professor de la Universitat Ramon Llull (Esade), qui va presentar el partit a les nostres comarques el passat dimarts en un acte al Vendrell davant d'unes quaranta persones de diverses sectorials.

Els firmants penedesencs són Gemma Torelló i Sibill, advocada i especialista en dret vitivinícola, i David Masdeu Baqués, empresari, membre de la junta directiva de la Federació Empresarial Gran Penedès, i Alcalde de Puigdalber.

El conjunt de persones que arranquen aquest moviment venen de procedències polítiques i professionals diverses que preocupats per la situació actual i "s'uneixen per superar amb èxit els reptes que Catalunya te plantejats com a societat, recollint el millor dels valors del catalanisme del centre polític, de l'esperit federalista europeu i del pensament polític humanista social cristià".

Segons la formació, "Catalunya, en els darrers temps, viu sota una tensió creixent formada per grans promeses i esperances d'una banda i per l'immobilisme i sordesa per part de l'altre, on, entre ambdues posicions hi ha una incomunicació crònica. Apel·lar a les emocions del nacionalisme d'ambdues parts importa més que cenyir-se a la realitat i les possibilitats del context actual, que provoca un desgast esgotador per l'excitació col·lectiva irressol·luble que ens porta a una divisió de la societat catalana. El punt d'inflexió només pot sorgir d'una mirada més àmplia que sàpiga fixar un horitzó comú a partir d'uns objectius més profunds i compartits".