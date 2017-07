Jordi Medina, nou president d'ERC al Garraf

El vilanoví Jordi Medina va ser escollit president comarcal per la militància d’Esquerra Republicana a la comarca del Garraf que es va reunir en congrés comarcal el passat dissabte dia 8 al Centre Cívic Sant Joan a Vilanova i la Geltrú. El president sortint, Josep Graells, va agrir la tasca de les persones que l’havien acompanyat durant la seva etapa com a president i es va mostrar satisfet amb la fina feta durant aquest període.

En la cloenda Medina, escollit nou president comarcal per unanimitat, va destacar que “davant l'actualitat política del moment és evident que el primer objectiu de la nova executiva és el de guanyar de forma aclaparadora el referèndum de l'1 d'octubre. Estem en un moment clau en la història del nostre país i hem de tenir clar quins són els nostres objectius com que la millora de la justícia i el benestar social de la nostra ciutadania passa per tenir un estat propi”.

Va voler destacar també els eixos de treball de la nova executiva: "Els tres eixos bàsics de treball de la nova executiva comarcal són la formació, la coordinació i la dinamització de les seccions locals, la militància i l'assemblea de regidors del Garraf. Hem d'estar preparats per consolidar la representació municipal, millorar resultats i assumir més alcaldies. Hem d'estar preparats per ser la primera força política a la comarca i d'aquí que el pla de treball es fonamenti en la formació i l'intercanvi d'experiències i coneixements".

En relació a les persones que l’acompanyen va declarar que: "Som un gran equip i estem preparats per fer possible el canvi. La nova executiva està formada per un equip plural i amb moltes ganes de treballar. Un equip de gent provinent dels diferents municipis del Garraf i un equip que prepara el futur relleu generacional amb la incorporació de gent jove de les Joventuts” La nova executiva comarcal esta formada per Jordi Medina com a President, Aurora Carbonell com a Secretària d’organització, Martí Sáez com a Secretari de Comunicació i Imatge, Goretti Martí com a Secretària de finances i Lucre Ballvé com a Secretària de la Dona, Diversitat i atenció a la militància.

Els acompanyen també Adrià Guevara des de la secretaria de política municipal i campanyes, Josep Graells des de Política parlamentària, Núria Casanovas Recursos i material i Jesús Teran des de la secretaria de formació. Tanquen l’equip, Andreu Rodríguez, encarregat de la dinamització de les Joventuts d’Esquerra Republicana i les Seccions Locals, Queti Vinyals com a coordinadora de l’assemblea comarcal de regidors i Lluís Millans com a coordinador de les presidències locals.

Per tancar va agrair la confiança a la militància. "Avui hem aprovat una estructura de partit que ens ha de permetre enfortir-nos però, la militància i el moviment al carrer continua sent imprescindible per arribar a tothom i desenvolupar el projecte republicà a tots els municipis de la comarca. No és una estructura tancada sinó oberta i participativa per col·laborar amb les diferents seccions locals de la comarca, ajudantles en l'organització d'actes, assessorant-les i treballant de forma conjunta".