Eva Ruiz s'acomiada com a regidora després de 10 anys a l'Ajuntament d'Olèrdola

En sessió extraordinària celebrada aquest dilluns al vespre, Eva Ruiz ha formalitzat en el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola la seva renúncia com a regidora. Ruiz ha estat membre del govern municipal d’Alternativa per Olèrdola els darrers 10 anys, assumint durant tot aquest període les regidories de Serveis Socials i de Sanitat. En anteriors mandats havia estat també regidora d’urbanitzacions i en aquests dos darrers anys ha estat regidora d’escoles bressol, de nova creació. En el proper ple de l’Ajuntament es preveu que prengui possessió com a nova regidora Anna Boada.

En la seva intervenció de comiat, Ruiz manifestava que era el moment de donar aquest pas i es mostrava convençuda “que la persona que entrarà ho farà igual o millor que jo”. Eva Ruiz ha subratllat que per a ella la satisfacció és plena perquè marxa amb la sensació d’haver fet les coses bé. Ruiz indicava que en aquests anys a l’Ajuntament havia après moltíssim i havia “crescut com a persona”, aprenent el funcionament de l’administració pública. Per a la ja exregidora “tothom hauria de passar en algun moment de la seva vida per aquesta etapa”. Les darreres paraules de Ruiz van ser d’agraïment pels seus companys de l’equip de govern i la resta de companys del consistori, així com els d’altres legislatures i pels treballadors de l’Ajuntament.

En nom d’Alternativa per Olèrdola, Arantxa Torres, regidora de cultura, manifestava l’agraïment a Ruiz per la tasca feta aquests darrers 10 anys “sempre buscant el benestar dels veïns i posant per endavant el municipi”. Torres afegia que “els que hem tingut la sort de treballar amb tu hem conegut el teu caràcter lluitador, la teva generositat, la teva força i la teva empenta per tirar endavant els projectes”.

Finalment, l’alcalde, Lucas Ramírez, es mostrava satisfet d’haver treballat al costat d’Eva Ruiz, “aprenent i creixent” de la seva experiència. Va agrair a ApO i a Josep Tort haver pensant en ella per a ser del grup i regidora, atès el seu “potencial, ganes i treball pel municipi”. En acabar la seva intervenció, Ramírez donava a Ruiz una sentida abraçada. ERC i Pdecat no van intervenir en aquest punt del ple perquè l’alcalde no els hi havia donat la paraula, tal i com coincidien en manifestar els dos grups en acabar la sessió.

El ple d’aquest dilluns també ha suposat aprovar l’adjudicació de la concessió de l’ús privatiu de la zona esportiva de Daltmar, amb els vots favorables d’ApO i el posicionament contrari d’ERC i Pdecat. La concessió s’adjudica a Ruben Cuello i Isabel López, que van presentar un projecte d’activitats socials que incorpora “dinamització de la piscina, de les pistes, tennis, futbol i petanca, així com del bar annex i un impuls cultural”, segons s’assenyala en l’acord del ple. El cànon mensual que hauran de satisfer és de 100 euros i s’han compromès a fer obres de millora a les instal·lacions per valor de 93.600 €, iva exclòs.

ERC recordava que va donar suport a la proposta de licitació perquè entenia que era bo que Daltmar tingués noves inversions i es dinamitzés la zona. Amb tot, la portaveu d’aquest grup, Fina Mascaró, assenyalava que votaven en contra de l’adjudicació perquè examinada la documentació en detall havien constatat que els futurs adjudicataris anunciaven que es constituiria una SL , però en la documentació presentada no consta que s’hagi constituït. També ERC fa notar que els adjudicataris indiquen que tindran igual participació en l’empresa, però no indiquen en quin percentatge, amb la qual cosa es podria donar el cas que les persones a les que adjudica la concessió l’Ajuntament tinguin una participació minoritària en l’empresa. ERC també assenyalava que, amb la documentació presentada, no saben qui pot ser l’administrador. ERC resumia que votaven en contra “per manca de transparència”.

El portaveu del PedeCat, Josep Sánchez, manifestava que l’Ajuntament hauria incomplert les seves obligacions a Daltmar, entre les quals hi hauria complir el termini del contracte de l’actual adjudicatari o no haver-li donat l’opció de fer reparacions abans de contractar directament els treballs l’Ajuntament. Pel PdeCat, l’adjudicació no és adequada “pel procediment ni per la urgència” i entenen que crea perjudicis econòmics al propi Ajuntament i a l’actual adjudicatari.

L’alcalde va recordar que l’adjudicatari era l’Associació de Propietaris, que havia presentat la seva renúncia. La persona que gestiona la zona és informada de la convocatòria del nou concurs i en tot moment “s’ha actuat des de la legalitat”.

Recordem que el govern municipal va voler fer “un replantejament de la concessió” després de que els dos models de concessió fets fins ara no haguessin anat bé. En la licitació s’estableix una concessió llarga, a 20 anys, prorrogable després anualment fins als 25. En el primer any de concessió, l’adjudicatari haurà de garantir aquesta inversió superior als 90.000 euros.

En el moment de l’aprovació del concurs, el govern municipal subratllava que el propòsit és el de donar un impuls i dinamitzar aquesta zona esportiva de Daltmar, promovent així també l’esport i l’esbarjo a tot el municipi.