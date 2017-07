L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos tanca el 2016 amb romanent positiu

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha tancat el resultat pressupostari de 2016 amb un romanent positiu de 961.345,74 euros. Aquesta és una xifra que exemplifica “la bona gestió econòmica duta a terme a l’Ajuntament i que permet complir el que estableix la llei d’estabilitat pressupostària i el sostre de despesa” segons l’alcaldessa, Imma Ferret.



En aquestes condicions, la legislació vigent autoritza la possibilitat de dur a terme obres i inversions financerament sostenibles, no contemplades inicialment al pressupost de 2017, que s’executaran aquest any per valor de 315.000 euros, amb actuacions a la via pública, a l’edifici de l’Ajuntament o al Castell de Penyafort, entre altres. També s’invertiran 170.000 euros en altres propostes per a la millora dels serveis.



En el plenari, celebrat aquest dilluns es va donar compte del tancament econòmic del pressupost de 2016 i es van aprovar dues modificacions de pressupostàries, aprovades amb els vots a favor PSC i CiU i l’abstenció de PA-CUP i ERC;



El ple també va aprovar per unanimitat una moció del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, d’adhesió al projecte “No puc esperar” i una altra presentada pel grup del PSC sobre l’assignació econòmica a la lluita contra la violència de gènere dins els pressupostos generals de l’estat.



Durant la sessió es va aprovar també una moció per demanar a la Generalitat de Catalunya que tramiti l’autorització ambiental per a la crema de residus a Uniland conforme a la legalitat. La proposta la va fer el Col·lectiu Bosc Verd i 16 persones a títol individual i demanava que s’adoptessin les mesures legislatives, reglamentàries i executives per assegurar que el públic sigui informat adequadament de les resolucions i no només per internet.



La moció, va ser aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals



En l’ordre del dia figurava també una proposta de resolució presentada pel grup d’ERC en relació a l’entorn de les escombraries i a la ubicació dels contenidors, que no va prosperar amb el vot a favor del grup d’ERC, els vots en contra del PSC i CIU i l’abstenció de PA-CUP.



El ple també va aprovar amb el vot favorable de tots els grups la xifra de població al municipi a 1 de gener de 2017, que és de 7.480 habitants; un conveni amb la Mancomunitat Intermunicipal de l’Alt Penedès per impulsar la formació Dual; i la modificació de la taxa del servei de menjador de la llar d’infants, per crear una nova modalitat de dinar amb carmanyola.



A la sessió es va donar compte del conveni que s’ha aprovat amb Sercom SL per la difusió d’informacions sobre el municipi a través de Penedès TV.



En l’ordre del dia constava també la proposta de conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a l'execució del programa Penedès 360º, que va comptar amb els vots a favor del PSC, ERC i CIU i l'abstenció de PA-CUP; i un acord per no exercir carta de gràcia sobre un habitatge situat al carrer del Montmell, aprovat amb vots a favor del PSC, PA-CUP i CIU i el vot en contra d'ERC.



Fora de l’ordre del dia, el plenari va aprovar la urgència per incorporar un punt on es demanava autoritzar la suspensió de llicències del POUM, d’acord amb el compliment d’una sentència del TSJC. El punt va ser aprovat amb el vot favorable del PSC i CIU, l’abstenció de PA-CUP i el vot contrari d’ERC.