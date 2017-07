Els regidors de Calafell investigats pels sorolls de l'oci nocturn defensen les actuacions fetes per reduir les molèsties

Els dos regidors de Calafell investigats pels sorolls de l'oci nocturn, Josep Parera (UAM) i Rafel Solé (CiU), han declarat aquest divendres davant el jutjat d'instrucció número 2 del Vendrell, que investiga un presumpte delicte mediambiental de contaminació acústica pels sorolls que provoquen els bars i discoteques del carrer Monturiol. Parera i Solé, que han estat citats en qualitat d'investigats, han defensat davant el magistrat totes les actuacions fetes des de l'any 2007. L'aprovació del mapa acústic del municipi, els controls sonomètrics, les inspeccions a tots els locals i el patrullatge policial són els exemples que els dos regidors han exposat durant les seves declaracions. Ara el jutge sol•licitarà a l'Ajuntament la documentació que acrediti totes aquestes mesures i decidirà si manté oberta la investigació que va obrir a petició de la Fiscalia, després que una veïna denunciés patir problemes de salut per culpa dels sorolls.

La denúncia d'aquesta veïna va derivar en dues sentències del Tribunal Contenciós Administratiu i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que li van donar la raó, assenyalant que el soroll dels locals d'oci nocturn de Calafell eren la causa que li provocava ansietat i insomni. Després d'aquestes sentències, i considerant que l'Ajuntament no havia adoptat mesures suficients per reduir els sorolls, la veïna va abandonar el pis i la Fiscalia va denunciar davant la justícia una manca d'acció per part de l'administració.

Fruït d'aquesta última denúncia, aquest divendres han declarat els qui van ser responsables de Medi Ambient a l'Ajuntament entre els anys 2007 i 2015. Per un cantó, Josep Parera –actualment membre del govern-, que va ser regidor del 2007 al 2011, mentre que el jutge també ha citat Rafel Solé, responsable de l'àrea d'Urbanisme entre el 2011 i el 2015. Els dos s'enfronten a multes i penes d'entre mig any i tres anys de presó, i entre nou i quinze anys d'inhabilitació per a càrrec públic, segons recull el Codi Penal.

Un cop acabades les declaracions, l'advocat de Parera, Josep Miguel Molera, ha explicat que els dos regidors han detallat davant el magistrat totes les mesures adoptades durant les últimes dues legislatures. Així, han especificat que en aquest període es van signar convenis contra la contaminació acústica, es va aprovar un mapa de sonoritat del municipi, es van intensificar les inspeccions respecte les llicències d'activitat i es van clausurar els locals irregulars.

Al mateix temps, els dos regidors han recordat que es va instar als bars musicals i discoteques a instar limitadors de so, hi va haver un increment de la presència policial per evitar el 'botellón' i no es van atorgar llicències per obrir nous establiments. "A nivell polític es van prendre tot tipus de mesures", ha assegurat el regidor Rafel Solé, concloent que aquestes actuacions han convertit el carrer Monturiol en una zona "més controlada que mai".

En aquest sentit, l'advocat Josep Miguel Morera ha remarcat que la problemàtica de sorolls d'aquest indret és un tema que "preocupa" l'Ajuntament, si bé ha reconegut que hi ha diverses qüestions que no estan en mans del consistori, com és el rebombori provocat pels grups de gent que surten de la quinzena de bars i discoteca que hi ha a la zona. "És una situació de difícil solució", ha apuntat el lletrat.

A partir d'ara, les defenses dels dos regidors resten a l'espera que el jutge sol•liciti a l'Ajuntament de Calafell tota la documentació que pugui corroborar les mesures descrites avui durant les declaracions. Molero ha insistit que el consistori està "molt tranquil" perquè considera que ha actuat dins totes les seves possibilitats per reduir els sorolls de l'oci nocturn, i ha assenyalat que es mantindran a l'expectativa de si el jutge arxiva la causa o decideix seguir investigant. Si es dona aquest segon supòsit, Molero es planteja sol•licitar l'arxivament del cas.