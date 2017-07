Canvis al govern de la Generalitat: Puigdemont acomiada Munté, Jané i Ruiz lloant la seva “lleialtat”

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprofitat l’acte de presa de possessió dels nous consellers del Govern per agrair i lloar la “lleialtat” dels membres cessats del Govern. El cap de l’executiu ha repassat el que ha considerat els “èxits” i la “bona feina” de Joan Vidal de Ciurana, Jordi Jané, Meritxell Ruíz i Neus Munté -visiblement afectada durant tot l’acte-, i els ha agraït la seva dedicació a l’executiu. Al mateix acte, han pres possessió de l’acte el nou conseller d’Interior, Joaquim Forn, el nou titular de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, i la nova consellera d’Ensenyament, Clara Ponsetí. Tots tres s’han compromès a “complir fidelment d’acord amb la llei les obligacions del càrrec assumit al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat”.

L’acte, celebrat al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, ha començat amb la lectura dels decrets de cessament dels consellers sortints i del secretari del Govern, i agraint “els serveis prestats” a l’executiu. Neus Munté, Jordi Jané, Meritxell Ruíz i Joan Vidal de Ciurana estaven presents al costat dels que anaven a ocupar els seus càrrecs. Acte seguit, els nous consellers han anat passant per davant de Carles Puigdemont per prendre possessió del seu càrrec. “Prometeu complir fidelment d’acord amb la llei les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat?”, els ha preguntat Puigdemont, rebent de tots un “sí, prometo”. Amb això, Jordi Turull passava a ser el conseller de la Presidència, Clara Ponsetí la consellera d’Ensenyament, i Joaquim Forn el conseller d’Interior.

En prendre la paraula de nou, el president ha volgut dedicar unes paraules d’agraïment i lloança a tots els cessats, remarcant en tots ells la seva “lleialtat” al Govern i al seu projecte. De Vidal de Ciurana, ha dit que ha estat un secretari del Govern “que he comptat amb diligència, el rigor, i la transversalitat necessàries en un executiu d’aquestes característiques”, i ha destacat que ha estat un dels seus “lleials col·laboradors”. “Tots estem d’acord que als governs els calen persones que, des de la discreció, la lleialtat i amb diligència resolgui els afers que ses podrien encallar fàcilment. I aquesta funció ha estat especialment ben resolta pel secretari cessant”, ha afegit.



De Jordi Jané ha remarcat que ha estat un conseller d’Interior que ha “entès perfectament com és i ha de ser la seguretat pública” i ha destacat que hagi pogut convocar la Junta de Seguretat, incloure els Mossos d’Esquadra a “les taules internacionals” i “complir el compromís d’incrementar la plantilla” de la policia i els bombers. “El meu reconeixement per la vàlua personal i professional, la lleialtat política i l’honestedat del teu mandat”, ha conclòs el president.

Puigdemont ha volgut destacar de Ruíz que ha estat una consellera d’Ensenyament “de consensos discrets” i amb “voluntat negociadora”. El president ha remarcat els seus acords amb els sindicats, els increments de les plantilles de docents i els pactes amb les entitats municipalistes per les necessitats d’escolarització.

Davant una Munté visiblement afectada, el president s’ha dirigit a ella directament lloant “la seva capacitat de treball i la proverbial paciència on altres no la tindríem tant”.

“T’agraeixo molt especialment la paciència, i la funció de portaveu d’un Govern d’aquesta transcendència i complexitat. Has deixat amb molt bon nom el Govern, donant la cara amb una dignitat que ens ha meravellat i en el teu treball dia a dia al costat tant dels consellers com del meu particularment”, ha dit, destacant la seva “honestedat, honorabilitat i lleialtat en benefici de Catalunya”.

Acte seguit, el president ha volgut fer una breu presentació dels nous consellers i el secretari del Govern. De Víctor Cullell, ha remarcat que Coneix l’administració i el funcionament” de la secretaria de l’executiu, i que per la seva feina al costat de Carles Viber i Pi Sunyer, “coneix tot el marc legal del projecte” del Govern.

De Joaquim Forn ha volgut recordar el seu pas pel govern municipal de Barcelona de la mà de l’alcalde Xavier Trias. “Hi ha un record encara inesborrable de la seva tasca al cap davant de la Guàrdia Urbana”, ha dit, tot afegint que, a més, és un home amb un fort “compromís amb la defensa de les llibertats nacionals de Catalunya”.

Puigdemont ha lloat també la “reconeguda trajectòria acadèmica” de Ponsetí. “La seva solvència acadèmica i compromís cívic amb Catalunya, l’estima per la docència i excel·lència, la fan una molt bona consellera”, ha dit.

Per últim, de Jordi Turull ha remarcat la seva “experiència política” i sobretot que sigui “conegut i reconegut per la seva responsabilitat parlamentària”. “Agraeixo l’honor que ens fa de posar tot el capital d’expertesa i capacitat de comunicació al servei de Catalunya en aquesta etapa””, ha sentenciat.

El president ha volgut cloure la seva intervenció amb un agraïment tant pels que deixen el Govern com pels que n’entren. “Jo estic al vostre servei”, ha sentenciat per acabar. Després, el nou Govern s'ha fet una foto de família, però en aquesta ocasió no hi ha pogut ser el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, que es troba de viatge.

Forn plega de l’Ajuntament i la Diputació

El nou conseller de l’Interior estava fins ara com a regidor del PDeCAT a l’Ajuntament de Barcelona i com a diputat a la Diputació. No obstant, poc abans de produir-se l’acte de presa de possessió del seu nou càrrec, el partit ha informat que Forn ja havia presentat els seus escrits de renúncia a l’acta de regidor i de diputat. D’aquesta manera, a més, quedava lliure per assumir la conselleria sense incórrer en cap de les incompatibilitats que el PDeCAT limita. La seva marxa del PDeCAT a l’Ajuntament de Barcelona obre la porta a moviments al grup municipal que s’hauran de produir inevitablement en els propers dies. I és que Forn era fins ara la mà dreta del president del grup, Xavier Trias, i exercia de portaveu i de cara visible dels regidors del PDeCAT.