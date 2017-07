Els treballadors de l’Ajuntament del Vendrell presenten noves reclamacions a Inspecció de Treball

Els membres del Comitè de Personal de l’Ajuntament i de la Residència d’Avis la Muntanyeta i de la Junta de Personal han tornat a presentar un llistat de reclamacions a Inspecció de Treball a Tarragona per demanar que es compleixin les que van presentar el passat mes de desembre. El passat 12 de juny van rebre informe favorable d’aquesta Inspecció a la part dels treballadors amb la corresponent sanció per l’Ajuntament.

Per altra banda, relacionat amb les al·legacions presentades al pressupost municipal per aquest 2017 també s’ha mostrat per escrit el desacord dels treballadors perquè la partida del Capítol I dedicada a personal és lleugerament inferior a la de l’any passat tot i haver quantitats pendents per abonar a la massa salarial del seu personal.

Els portaveus dels treballadors esperen que "tot i la moció elaborada pels representants dels treballadors i aprovada per unanimitat pels treballadors i pel ple consistorial es tradueixi en un marc en les relacions entre les dues parts i que serveixi com un punt d’inflexió a una etapa passada, però de moment aquest desig i bona voluntat de la nostra part no ha generat un mínim canvi de postura en l’actitud equip de govern".