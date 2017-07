Som VNG, CUP i ERC defensen un projecte de canvi conjunt per a les eleccions de 2019

Les queixes de l’acció política de l’Ajuntament de Vilanova han estat les protagonistes de la tertúlia organitzada per SOM VNG on han assistit els portaveus Deborah Zimmerman, de SOM VNG, Queti Vinyals, d’ERC, i Josep Mª Domènech, de la CUP. Els tres representats han fet una anàlisi de la situació política, econòmica i social de la ciutat i han posat de manifest un seguit de problemàtiques que l’Ajuntament té pendents de solucionar. “El diagnòstic és un desastre” declara Domènech.

Per una banda, els tres polítics han coincidit en pensar que els grups polítics que governen a Vilanova estan duent a terme una política continuista, rígida i sense canvis. “Hi ha una gestora incompetent amb criteris continuistes. Sempre ho han fet així i la institució no s’ha adaptat als canvis i per això no respon a les necessitats de la ciutadania” argumenta Zimmerman.

Les queixes s’han centrat principalment en la falta de previsió i transparència del Govern i la falta de compliment dels drets de les persones (habitatge, sanitat pública, educació, etc.). El més destacat ha estat la problemàtica amb l’empadronament, del qual si no el permeten els ciutadans no poden accedir als serveis mínims, i la deixadesa del Govern en referència a la mobilitat i el manteniment dels carrers.

D’altra banda, els tres representants dels grups municipals creuen en un projecte on conjuntament puguin portar un canvi en l’Ajuntament de Vilanova de cara a les eleccions de 2019 i poder desbancar als grups que governen actualment, Convergència Democràtica de Catalunya i el Partit dels Socialistes de Catalunya. “El tipus de Govern que hi ha ara no és prou valent per defensar la ciutat” apunta Vinyals. Seguint aquesta línia, els tres representants han estat d’acord en tenir una ciutadania activa i participativa com element principal del nou govern.

El debat, en el qual hi ha assistit una quarantena de persones, s’ha celebrat en el marc del fi del curs polític d’enguany i ha anat acompanyat d’un vermut popular al Parc de la Torre d’Enveja.