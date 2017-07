L’Ajuntament de Vilafranca aprova un nou conveni per als treballadors després d’un any i mig de negociació

L’Ajuntament de Vilafranca va aprovar dimarts a la nit el nou conveni dels treballadors del consistori, posant fi a un any i mig de negociacions. El nou document tindrà vigència fins el 2019 i fou acceptat per unanimitat per tots els grups polítics durant la darrera sessió plenària abans de les vacances d’estiu, que es va prolongar durant tres hores i vint minuts.

El regidor d’Hisenda Aureli Ruiz va explicar que es va arribar a un acord fa deu dies, però que faltava la ratificació del ple per donar-li validesa. Segons Ruiz, “el nou conveni no implica la millora de retribucions ni de jornada, però sí que suposa una millora en l’organització estructural”, tot afegint que “es millora en aspectes de formació i gestió interna i pretén passar del 30% al 15% d’interinitat del personal dins l’Ajuntament”; a més, es modifica el complement de productivitat, en el qual “es treballarà més per objectius”. El regidor d’Hisenda va concloure afirmant que “segurament no és el conveni que tots voldríem però és millor que l’anterior i ens hi sentim còmodes tots els que l’hem signat”. Des dels partits de l’oposició es va donar el beneplàcit tot i matisar que se seguirà de prop l’evolució dels aspectes de formació i promoció interna.

Un altre punt destacat fou l’aprovació inicial, amb l’única abstenció de la CUP, de l’ampliació i reforma del Palau Reial, vinculat al projecte del Vinseum. Aquesta fase implicarà l’enderroc de Cal Pa i Figues per a construir-hi un nou espai de prop de 4.000 metres quadrats. Dels quasi 4,5 milions d’euros de pressupost, 1,9 provenen del fons FEDER, a l’espera d’obtenir també subvencions de la Diputació, la Generalitat i l’Estat. El regidor de Serveis Urbans Josep Maria Martí va explicar que “és part essencial d’un projecte més ampli, de la transformació del Vinseum en centre cultural i científic per esdevenir referència nacional i internacional sobre l’elaboració i consum del vi i el cava”.

En aquest punt hi va haver retrets de l’alcalde Pere Regull a l’oposició en considerar el batlle injustificable que “es digui que falta informació quan estem aprovant el mateix projecte de l’any 2007”.

A banda d’aquests dos punts, durant el ple es va aprovar per unanimitat una moció d’urgència per rebutjar la incineració de residus a Uniland, a Santa Margarida i els Monjos; es van aprovar per unanimitat dues mocions presentades per ERC, una d’elles referent a la implementació d’un carnet jove amb descomptes a la vila, pel qual se n’estudiarà la viabilitat des de l’Ajuntament durant els propers sis mesos per fer-ne una proposta definitiva, així com facilitar l’accés lavabos públics a persones amb malalties inflamatòries intestinals o sotmesos a cirurgia per càncer de recte.

També es va aprovar una moció de VeC per reclamar l’execució de les inversions al territori previstes per la Generalitat; mentre que únicament no van prosperar la presentada per la CUP contra el projecte Hard Rock Entertainment al Camp de Tarragona i la del PP per negar cap mena d’ajuda de Vilafranca envers el referèndum de l’1 d’octubre.

Per altra banda, va quedar en ‘stand by’ un altra moció de VeC d’atenció a persones amb diversitat funcional, a l’espera d’una reunió de les famílies afectades amb el regidor de Benestar Social Ramon Zaballa que ja estava mediant en aquest tema.