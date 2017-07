La Guàrdia Civil cita a declarar Joan Ignasi Elena aquest dijous com a exportaveu del Pacte Nacional pel Referèndum

La Guàrdia Civil ha citat a declarar aquest dijous a l'exportaveu del comitè executiu del Pacte Nacional del Referèndum, Joan Ignasi Elena, a la comissaria de la Travessera de Gràcia, segons ha pogut saber l'ACN. La declaració, que està previst que sigui com a testimoni, es produirà un dia després que també hagin estat cridats a declarar dos alts càrrecs del Departament de la Presidència, el secretari general, Joaquim Nin, i el director general d'Atenció Ciutadana, Jordi Graells. Precisament, Nin estava citat per la Guàrdia Civil per parlar sobre el domini del web del Pacte Nacional pel Referèndum. Elena declararà en nom de tots els membres del comitè executiu del Pacte, que tenen coneixement de la citació.

En les últimes setmanes, la Guàrdia Civil ja ha interrogat treballadors de la Generalitat en relació a la pàgina web del Pacte Nacional del Referèndum i sobre la campanya institucional del registre de catalans a l'exterior. A més, la Guàrdia Civil també va visitar una de les empreses que optava al procés d'homologació per a la compra d'urnes i es va personar al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) per requerir informació sobre l'acte de Junts pel Sí (JxSí) en què es va presentar la llei del referèndum.

Aquest mateix dimecres, dos alts càrrecs de la Generalitat hi han anat a declarar. En el cas del secretari general de la Presidència, Joaquim Nin, hi ha anat en relació amb el domini del web del Pacte Nacional del Referèndum, i durant la seva declaració li han comunicat la seva condició d'investigat policial per sedició.

Tant aquestes declaracions com la que està prevista per aquest dijous d'Elena es produeixen en el marc de la investigació oberta pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que va obrir una causa per l'anomenat 'cas Vidal' arran de les conferències de l'exsenador on va apuntar que el Govern disposava de dades fiscals dels catalans de manera il·legal. La causa està declarada secreta.