L’Ajuntament de la Granada aprova una moció per reclamar seguretat i justícia

L’Ajuntament de la Granada va aprovar ahir a la nit per unanimitat la moció ‘La Granada diu prou!’, en una sessió plenària extraordinària plena de gom a gom.

La finalitat de la moció és per exigir seguretat i justícia i acabar amb l’onada delictiva que hi ha al municipi ocasionada per una família conflictiva: en els darrers mesos han ocupat diversos habitatges de forma il·legal; no tenen cap mena de respecte per les normes més bàsiques de convivència; no respecten les normes de circulació anant a velocitats que posen en perill vianants i altres conductors; en els últims dies hi ha hagut fets encara més greus que han precisat de la intervenció dels Mossos d’Esquadra com baralles o robatoris amb persecucions.

Els quatre grups del consistori consideren que “a hores d’ara fa falta alguna cosa més per evitar mals majors i reclamem justícia i seguretat a qui té les atribucions per donar-les i restablir l’equilibri que com ciutadania ens mereixem”.

La moció consta de quatre punts:

1. Sol·licitar al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya la destinació de més efectius policials per donar cobertura a la seguretat ciutadana i de trànsit al municipi de la Granada.

2. Sol·licitar a la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la protecció dels infants més vulnerables vetllant pel seu desenvolupament personal.

3. Sol·licitar a la Direcció General d'Acció civil i comunitària del Departament de Treball d'Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, una urgent intervenció del responsable del ‘Programa del poble gitano i la innovació social’.

4. Traslladar aquesta moció al Departament d'Interior, al Departament de Treball d'Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal de l'Alt Penedès i a tots els ajuntaments de la comarca.