Protesta veïnal al ple de Vilanova contra la implantació de la zona verda a Ribes Roges

Els veïns de Ribes Roges han portat la seva protesta contra la zona verda fins al ple municipal celebrat aquesta tarda, l'últim del curs a Vilanova i la Geltrú. A través d'una moció urgent presentada pel Partit Popular i els tres regidors no adscrits (Carmen Reina, Ariadna Llorens i David Montes), la plataforma veïnal ha exposat la seva queixa per la inminent implantació de la zona verda i els problemes que aquesta ocasionarà a la mobilitat del barri.

Els veïns al·leguen falta d'informació i de consens en l'aplicació de la mesura, però sobretot una dràstica reducció de les places d'aparcament i molts problemes en la gestió de les targetes dels residents que acredita que són veïns de Ribes Roges i que no pagaran a partir de demà per aparcar al barri. La plataforma veïnal ha recollit en una setmana més de 600 signatures contra la zona verda i esperaven que el ple anul·lés la seva implantació a partir de demà, 1 d'agost. Expliquen que molts residents no han aconseguit encara les seves targetes com a veïns de Ribes Roges i que les traves burocràtiques fan molt difícil trobar una sol·lució per aquest estiu: "hi ha veïns que tenen el cotxe a nom del seu pare o mare, d'altres que utilitzen cotxes d'empresa i no ho posen fàcil per rebre la targeta de resident, i el mateix passa si hi ha un deute pendent amb l'Ajuntament", han exposat els veïns al ple.

La moció va comptar amb el suport dels quatre regidors que la han presentar, a més dels grups d'ERC i C's, però va ser rebutjada amb els vots contraris del govern municipal, de la CUP i de Som VNG, que defensen la zona verda com una eina per pacificar el trànsit de la façana marítima i millorar la mobilitat de Ribes Roges. Tot i el vot contrari de la CUP i Som VNG a la moció, totes dues formacions van donar un toc d'atenció al govern per la tensió veïnal que s'ha generat i per la falta d'entesa i de consens amb el barri.

De fet, la tensió que ha generat aquesta mesura entre els veïns s'ha fet evident al ple municipal, amb una notable assistència de residents i comerciants de Ribes Roges entre el públic, alguns dels quals van increpar els regidors del govern i de l'oposició que defensaven la zona verda i la pacificació del trànsit amb la zona 30.

El regidor Gerard Llobet, que va defensar la posició del govern en nom del regidor de Mobilitat que no va assistir al ple, ha explicat que l'apliació de la zona verda aquest any s'emmarca en una prova pilot i que l'1 de setembre es convocarà els veïns per fer una valoració i contemplar els millores que siguin necessària per a l'estiu vinent, quan ha anunciat que entrarà en funcionament un gran aparcament dissuassori a la ronda Europa que donarà servei a la façana marítima i que està connectat constantment a través d'un bus llançadora.