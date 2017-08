Francis Álvarez demana a l’alcaldessa de Vilanova que expliqui el seu vincle amb AKO i el Parc Tecnològic

El regidor de Ciutadans a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ha demanat a l’alcaldessa de la ciutat que aclareixi la seva vinculació amb l’empresa AKO Electromecànica i el motiu pel que aquesta empresa apareix en un Estudi de Viabilitat del Parc Tecnològic i Empresarial en l’àmbit de l’Envelliment i la Vida Autònoma a l’Eixample Nord.

Es tracta d’un informe realitzat al març del 2016 que apareix com un dels documents annexos a la Modificació Puntual del Pla General del Sector de l’Eixample Nord. El document només fa que confirmar la viabilitat d’un projecte d’aquest tipus per la rellevància del repte demogràfic que ja es planteja, per les possibilitats econòmiques que comencen a aparèixer en l’àmbit de l’envelliment, per la riquesa i especialització dels actius de R+D+I i empresarials de la comarca, per la pertinença a nivell estratègic regional i l’alineament amb les polítiques públiques catalanes, estatals i europees; per les possibilitats que s’obren al si de la UPC i perquè és una tendència evident a nivell europeu. Amb tot, no es tracta en cap cas d’un informe o un document vinculant. En qualsevol cas, quan en el document s’anomenen els actius de la comarca del Garraf, a l’apartat d’empreses, entre les més destacades de la comarca, se cita a AKO Electromecànica.

El regidor de Ciutadans, considera “inacceptable, sospitós i greu” que en aquest informe aparegui AKO Electromecànica de la qual, Neus Lloveras, actual alcaldessa de Vilanova, n’és consellera delegada i accionista. “No és tracta d’un informe vinculant, perquè llavors podríem parlar d’irregularitats. No la jutgem la irregularitat, però si jutgem que s’hagi amagat que s’està realitzant un projecte en què s’especifica quines empreses de la comarca han d’anar en aquest futur parc tecnològic”, explica Francis Álvarez que demana a l’alcaldessa que aclareixi aquest vincle i perquè surt aquesta empresa en aquest informe. El portaveu de C’s tenia intenció de fer la pregunta al finalitzar el Ple Ordinari de l’Ajuntament de Vilanova de dilluns, però com que es va haver de suspendre pel tall de subministrament elèctric no es va poder realitzar.

La reacció de l’alcaldessa de Vilanova no ha pogut ser més immediata i fulminant. Neus Lloveras s’ha mostrat molt molesta i indignada per “una pregunta tan tendenciosa i vergonyosa”. L’alcaldessa ha argumentat que l’empresa AKO Electromecànica “apareix en una part analítica de l’informe” en què se citen les principals empreses de la comarca. Concretament aquesta empresa, dedicada a la construcció de components elèctrics, electrònics i informàtica industrial, apareix com la desena empresa més important del Garraf per volum de facturació i nombre de treballadors. En qualsevol cas Lloveras s’ha mostrat contundent “sóc consellera delegada d’aquesta empresa cooperativa en excedència. No me n’he amagat mai, surt a tots els meus currículums”.

A l’apartat que se cita l’empresa AKO Electromecànica l’informe només es limita a considerar que “moltes d’aquestes empreses podrien tenir un paper en l’especialització de Vilanova i la Geltrú en els àmbits de l’envelliment i la vida autònoma, sigui amb noves línies de producte, projectes en col·laboració amb les empreses i centres de R+D especialitzades o simplement com a proveïdors”.