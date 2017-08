El ple de Canyelles aprova una modificació pressupostària per millorar els serveis

La modificació puntual del pressupost municipal per a l’exercici 2017 per poder fer front a projectes urgents que no es poden ajornar ha estat un dels punts centrals del darrer ple ordinari, que s’ha fet aquest dimarts al vespre. En la mateixa sessió s’ha ratificat l’acord de la junta de govern local d’incrementar l’1% de les retribucions del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament; i s’ha donat compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dictamina que el Consistori ha de cobrar els diners invertits en el col·lector de Pou Nou, reclamats fa anys.

La modificació pressupostària es farà a través de les modalitats de crèdit extraordinari (75.125 euros) i suplement de crèdit (76.000 euros), que es finançaran amb canvis de partides no compromeses del mateix pressupost 2017, amb la qual cosa no afectarà el principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l’Ajuntament, ni incrementaran la despesa municipal. Aquests diners serviran, entre altres coses, per a finançar millores a l’institut Pla del Bosc, per al nou Skate Park i per al manteniment de diversos serveis com l’enllumenat, els locals socials, dels edificis de la zona esportiva o per a la neteja viària. El punt va ser aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern. Els grups a l’oposició, PSC i ERC, hi van votar en contra.

El punt que sí que va rebre el suport unànime de tot el plenari va ser la ratificació de l’acord de la junta de govern local de l’Ajuntament de Canyelles de l’increment de l’1% de les retribucions del personal laboral i funcionari del Consistori, d’acord amb la Llei de Pressupostos de l’Estat.

La sessió plenària també va servir per donar compte de la declaració de la sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dóna la raó a l’Ajuntament de Canyelles en el contenciós que mantenia amb l’ACA pel sufragament dels treballs de construcció del col·lector de la zona del Pou Nou l’any 2009. Uns diners, 80.159 euros, que feia temps que l’Ajuntament reclamava i ara la Justícia ens dóna la raó i es cobraran, assegurava l’alcaldessa Rosa Huguet en la sessió plenària.

També es va donar compte del canvi de nom del grup municipal de CiU que a partir d’ara passa a denominar-se Partit Demòcrata (PDeCAT).

I en l’apartat de precs i preguntes, el grup d’ERC va preguntar sobre el procés urbanístic de Vora Sitges que s’ha reprès amb la posada al dia del projecte de reparcel·lació. L’alcaldessa Rosa Huguet va apuntar que un cop el projecte tingui el vistiplau de la Generalitat i es faci l’aprovació inicial s’informarà els veïns i s’obrirà el període per presentar al·legacions, com marca la llei. En tot cas, va avançar que, el procés serà igual que a les Palmeres, amb quotes baixes per als veïns i treballant pas a pas.

A la part final del ple Rosa Huguet va tenir unes emotives paraules de record per a Jaume Brichfeus, pintor vilanoví molt vinculat a Canyelles, mort aquest diumenge passat. L’alcaldessa ha recordat l’estima mútua que Brichfeus i Canyelles es tenien i la seva amabilitat en cedir dues de les seves obres al fons pictòric municipal. I ha assegurat que va ser un goig per al municipi participar en l’edició del llibre Racons de Montserrat, en què Brichfeus plasmava una cinquantena d’imatges de Montserrat acompanyades per textos de poetes de renom. Avui els colors de Brichfeus han marxat de viatge. Un viatge més llarg del que feia sovint per venir a Canyelles, ha apuntat Rosa Huguet.