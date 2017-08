Sitges aprova un conveni amb millores en la urbanització del PPU1

L’Ajuntament de Sitges ha donat llum verda al conveni que el govern municipal ha negociat amb la Junta de Compensació del PPU1 per fer prevaler l’interès públic en el desenvolupament d’aquest important sector de creixement de la vila. L’acord preveu que 2/5 parts de l’habitatge que s’hi construeixi siguin de protecció oficial i contempla la rehabilitació de l’ermita i la masia de Santa Bàrbara, l’habilitació de la zona verda del mateix nom (amb espai per esbarjo d’animals, horts urbans i conreu de vinya), la creació d’una zona arbrada a la Sínia del Bord i un pla de carrils bici. El ple ha aprovat la iniciativa amb el suport de tots els grups polítics excepte la CUP, Sitges en Positiu i la regidora no adscrita Carme Gasulla, que hi han votat en contra.

Una comissió de seguiment serà l’encarregada d’establir el calendari de les fases d’execució de la urbanització del sector. L’integraran representants de l’oposició, tot i que també es podria obrir als integrants del Consell Assessor de Territori i Sostenibilitat, amb representació de la ciutadania. El projecte es presentarà als veïns en una audiència pública prevista per a principis de la tardor vinent.

L’alcalde, Miquel Forns, ha destacat que aquest conveni “s’ha fet amb la propietat per fer prevaler l’interès públic i que Sitges guanyi en equipaments i zones verdes per a us de tothom”. El regidor de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, Jordi Mas, ha destacat que en el conveni “proposem millores pels joves i per la gent necessitada del poble” i que, entre d’altres, “es dona viabilitat al camp de rugbi; beneficiem la Colla Jove de Castellers i altres entitats culturals, que podran tenir nova seu a la Masia de Santa Bàrbara, i incorporem elements d’agricultura ecològica al parc de Santa Bàrbara”.

La CUP, Sitges en Positiu i la regidora no adscrita Carme Gasulla han demanat que el conveni, presentat per via d’urgència, es retirés del ple per debatre prèviament el pla d’etapes del procés d’urbanització. “Creiem que això s’hauria d’haver portat a una audiència pública”, ha manifestat Xavier Nin, de la CUP. “Sense un calendari real, això no es pot aprovar”, ha afegit Ricard Vicente, de Sitges en Positiu. “Aquest tema és prou transcendental com per portar-lo per urgència en un ple el 31 de juliol”, ha dit Carme Gasulla. Des de Nou Horitzó, Lluís Marcé ha assegurat que “el tema és bastant complicat com per a aturar-lo per fases”.



El trasllat del camp de rugbi podria ser realitat l’estiu de 2019

En relació a la mateixa zona, el ple ha donat compte del trasllat del camp de rugbi de Sitges a la zona esportiva de Pins Vens. En aquest sentit, s’ha definit el calendari d’actuacions per portar a terme el canvi d’emplaçament que podria ser una realitat l’estiu del 2019. El nou equipament tindrà un espai de grades amb capacitat per a 300 espectadors, vuit vestidors de grup, quatre vestidors individuals, un gimnàs, quatre locals socials, una sala de manteniment o àrea de treball, vuit magatzems i espai per a serveis públics com la infermeria, el bar o la recepció.

Durant la sessió plenària, s’han presentat també les conclusions de la comissió informativa especial de l’Espai Social d’acollida i Curta Estada de la Masia de Can Pere Mestres. Es tracta d’un document aprovat per unanimitat a la darrera comissió informativa celebrada recentment. Entre les conclusions destaca que l’equipament és necessari per destinar a persones vulnerables i sense llar. L’equipament d’acollida i curta estada seria un recurs més del programa d’atenció per a les persones en situació vulnerable i en risc d’exclusió social, com les persones sense sostre, que porta a terme des de fa temps la regidoria de Benestar i Família. La ubicació definitiva es decidirà en el marc del pla director d’equipaments, atenent que els veïns i no totes les AMPA del sector opten per destinar l’equipament a serveis més específics pel barri.

El ple de juliol ha aprovat també millores de connectivitat a Quint Mar per a la futura construcció de l’escola Agnès de Sitges. La proposta ha tirat endavant amb els vots favorables de tots els grups polítics, a excepció de la CUP, Nou Horitzó i la regidora no adscrita Carme Gasulla, que s’hi han abstingut.



El ple ha aprovat inicialment i per unanimitat el reglament del Consell Municipal de les Masies. A Sitges existeixen masies que es troben allunyades del nuclis urbans, amb una realitat socioeconòmica característica diferent, rural i bàsicament agrària. L’Ajuntament de Sitges considera necessari disposar d’un òrgan de debat i de diàleg a l’entorn de l’àmbit rural, les masies i les seves necessitats, on estiguin representats propietaris, masovers i gestors del territori. L’objectiu del Consell és proposar, estudiar o definir accions per millorar i impulsar la col·laboració i entesa entre les entitats de la vila en general i de les masies de Sitges i el seu entorn en particular, recollint les inquietuds ciutadanes, així com facilitar el debat i l’elaboració de propostes per tal que puguin esdevenir-ne projectes realitzables; també serà l’espai on s’avaluaran les accions per realitzar i les ja realitzades.

Durant la sessió plenària s’ha donat llum verda al nou Pla municipal de prevenció de les drogodependències, que neix amb l’objectiu de reduir possibles problemes relacionats amb les drogues, però des d’un abordatge preventiu i fent referència a la corresponsabilitat dels diferents actors socials, organitzacions i institucions. La regidora de Benestar i Família, Mireia Rossell, ha destacat que “volem sumar esforços i coordinar els recursos existents. Entenem que la prevenció de les drogodependències ha de ser una responsabilitat compartida. Només així podrem fer una acció coordinada”.

El Ple ha aprovat també la nova comissió de Reis que estarà presidida per Joan Roca i formada per Lolín Rocha, Jordi López, Yolanda Mirabent, Bàrbara Pañella i Cristina Roig.

La sessió plenària ha aprovat el calendari de dies festius locals per al 2018. Tenint en compte que Santa Tecla caurà en diumenge, passa a ser dia festiu de Sitges el Dimecres de Cendra (14 de febrer) i Sant Bartomeu (24 d’agost).



Carme Almirall: “Les bosses de domèstica han desaparegut dels carrers”

En el torn de precs i preguntes, la regidora de Serveis Urbans, Carme Almirall, ha fet la primera valoració de la campanya per la recollida d’escombraries que s’ha dut a terme en les darreres setmanes. “Les bosses de domèstica són les que han desaparegut dels carrers. Ha aflorat que tenim un problema amb els comerços”, ha afegit.

Representants de la Colla Jove de Castellers de Sitges han traslladat al govern la seva proposta de nou equipament per a assajar. L’alcalde, Miquel Forns, ha explicat que “una possibilitat seria un edifici de nova planta”, tot i que també s’ha plantejat “la rehabilitació de la masia de Santa Bàrbara”. La regidora de Cultura, Tradicions i Festes, Rosa Tubau, ha avançat que “estem adequant el vostre projecte” i en aquest sentit “vam pensar que la masia de Santa Bàrbara era ideal”.



Els compromisos de la Junta de Compensació del PPU1



El conveni entre l’Ajuntament i la Junta de Compensació del PPU1 inclou una sèrie de compromisos d’interès públic:

Rehabilitació de l’ermita de Santa Bàrbara i de la masia de Santa Bàrbara.

Redacció i execució del projecte paisatgístic del Parc de Santa Bàrbara (dues zones per a esbarjo d’animals, horts urbans i una zona de conreu de vinya).

Enjardinament i zona arbrada temporal de la zona d’equipaments públics de l’antiga Plana Oest, denominada Sínia del Bord, amb un correcan equipat.

Tancament perimetral de Can Milà.

Vialitat interior de les illes 49, 50 i 51 dels habitatges de protecció oficial.

Connexió de La Madriguera amb el nou barri del PPU1 i millora de la vorera de la vorera de La Madriguera per garantir l’accessibilitat.

Estudi d’una proposta d’estació d’autobusos de Sitges.

Redacció del pla de carril bici.