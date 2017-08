El ple inicia l’expedient de delimitació de Sant Martí Sarroca amb els municipis limítrofs

El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el 27 de juliol, iniciar l’expedient de delimitació del municipi de Sant Martí Sarroca amb els municipis limítrofs, per a l’elaboració del mapa municipal de Catalunya, sota la responsabilitat de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya.

No han estat aprovats però tres acords amb altres administracions que requereixen la majoria absoluta del ple, a causa de l’abstenció en les seves votacions dels regidors del grup de CiU i del regidor no adscrit, Manel Romanos. Es tracta dels convenis amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a rebre la subvenció del fons FEDER, de més de 100.000 euros, per a la fase de restauració i el projecte museogràfic del Castell i per a rebre la subvenció per a l’establiment de l’Escola de Música al municipi durant el curs 2016-2017, així com l’adhesió al Consorci Local Localret.

Per a l’aprovació de la delimitació de Sant Martí Sarroca amb els municipis limítrofs, el govern municipal ha proposat en el debat la incorporació d’un dels regidors de CiU en la comissió municipal de delimitació, després que el cap de llista de CiU, Ramon Carbó, proposés que l’oposició tingués com a representant el regidor no adscrit, Manel Romanos.

L’aprovació s’ha realitzat amb els vots favorables del govern municipal (CUP, Movem i ERC) i l’abstenció de CiU i del regidor no adscrit. Quatre dels següents punts requerien l’aprovació per majoria absoluta dels vots del plenari, ja que es tracta de convenis o acords amb altres administracions, i han estat rebutjats per CiU en abstenir-se.

Segons el regidor de CiU, Ramon Carbó, no s’han votat favorablement aquests punts perquè “cal buscar acords d’abast més ampli i establir com han de funcionar les relacions polítiques d’aquest Ajuntament”. El govern ha lamentat que la posició de CiU hagi fet que no s’aprovin temes importants com el conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, segons el qual l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca obté més de 100.000 euros del fons FEDER per a la restauració i el projecte museístic del Conjunt Monumental del municipi.

El regidor de Cultura, Albert Tort, ha explicat que “des de l’esborrany del conveni a aprovar, s’ha parlat abastament amb l’oposició” i ha afirmat que “el govern també ha proposat un espai de diàleg en forma de comissions informatives per trobar acords estratègics de mínims en temes del futur immediat, malgrat les diferències de formes i continguts, en temes estratègics per Sant Martí”, però ha assegurat que “les propostes del ple són necessitats actuals a curt termini i amb data de caducitat que requereixen mostra de diàleg real per part del grup municipal de CiU”.

El govern ha proposat tractar tots els dubtes sobre aquest tema amb els regidors de l’oposició “en més sessions específiques si cal”, davant la petició de Carbó de deixar el punt sobre la taula, però fixant un termini no superior al mes d’agost per garantir-ne l’aprovació. La proposta, però, no ha estat acceptada pel portaveu del grup municipal de CiU.

Conseqüentment, s’ha votat la proposta, que no ha obtingut la majoria absoluta necessària amb els vots favorables del govern (CUP, Socialista-Movem Sant Martí, ERC) i les abstencions del regidor no adscrit i de CiU.

Pel que fa al conveni amb el Consell Comarcal per a l’establiment de l’Escola de Música per al curs que acaba de finalitzar, el regidor d’Educació, Joan Lluís Climent, n’ha demanat l’aprovació perquè es tracta d’un conveni “per a complir amb les obligacions d’aquest any” i ha mostrat la voluntat del govern a parlar sobre “com ha de ser l’escola de música del futur”. Carbó ha demanat també que “es quedi sobre la taula, ja que hi ha una sèrie de qüestions que voldríem debatre”.

El govern ha insistit que aquesta decisió suposa “un greuge per als usuaris de l’escola de música”. Amb la seva abstenció, CiU ha impedit l’aprovació del conveni, juntament amb el regidor no adscrit, que ha estat votat favorablement pels regidors del govern (CUP, Socialistes-Movem, ERC). Els regidors de l’oposició també s’han abstingut en la votació sobre l’adhesió al consorci local Localret que permetria la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions per l’Ajuntament.

El regidor de Comunicació, Albert Tort, ha aclarit les preguntes del portaveu de CiU i ha assegurat que, “òbviament, participar d’una compra agregada seria essencial per optimitzar els costos dels serveis de telefonia dels edificis públics i licitar els serveis amb les garanties del consorci Localret i la Diputació, amb una despesa menor a l’actual”. Sí que han estat aprovades, per unanimitat, les festes locals del municipi per l'any 2018, que seran: per Sant Martí Sarroca, el 16 de juliol i 12 de novembre; per La Bleda, el 2 de juliol i 12 de novembre i per la Rovira Roja, el 6 d'agost i 12 de novembre.

L’Alcalde, Antoni Ventura, ha lamentat al final del Ple la posició de l’oposició amb temes sensibles per al municipi i ha aprofitat per agrair la tasca de totes les entitats que organitzen i col·laboren amb les festes majors de Sant Martí i el diversos barris del municipi.