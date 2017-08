Europa condemna el "covard atac contra innocents" a la Rambla

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha assegurat que "tota Europa està amb Barcelona" després de l'atac terrorista a la Rambla, que ha deixat almenys 12 víctimes mortals. En una piulada, Tusk ha assegurat que l'atropellament mortal és un "atac covard contra innocents" i ha expressat el seu suport a les "víctimes i tots els afectats". L'alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha afirmat que la capital britànica està amb la catalana en la lluita contra "el diable del terrorisme", mentre que l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha expressat la seva "tristesa" i "indignació per l'atac terrorista". "Barcelona i París són ciutats de compartir, amor i tolerància. Els seus valors són més forts que el terrorisme odiós i covard", ha afegit Hidalgo.

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha assegurat en un comunicat que l'atemptat "al cor de Barcelona" li ha provocat una "profunda tristesa". "Envio el meu més sincer condol a les famílies i als sers estimats de les víctimes", ha indicat, assenyalant que els seus pensaments estan "amb la gent de Barcelona".

"Vull fer una menció especial a totes les persones heroiques que han donat una primera resposta corrent cap al perill per ajudar d'altres, i a totes les forces de seguretat que estan treballant per protegir la població", ha dit el president de la CE. Juncker ha remarcat que la Comissió està "a disposició de les autoritats per a qualsevol suport o assistència que necessitin". "Aquest covard atac ha anat dirigit deliberadament contra els que volien gaudir de la vida i compartir el seu temps amb familiars i amics. No ens deixarem intimidar per barbàries com aquesta", ha conclòs.