Els 800 ajuntaments de l'AMI reiteren el seu suport al referèndum de l'1-O

Els 800 ajuntaments de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han reiterat aquest dijous el seu suport al referèndum de l'1-O en una reunió de la comissió executiva de l'entitat a Arenys de Munt (Maresme). L'AMI s'ha compromès a treballar per aconseguir que l'1 d'octubre tothom pugui exercir el dret a vot a tots els municipis "amb la màxima normalitat". La presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha assegurat "suport incondicional del cent per cent" al Parlament i al Govern per poder "culminar" l'objectiu que va portar al naixement de l'entitat l'any 2011, segons ha subratllat l'associació en un comunicat. L'executiva també ha aprovat donar suport al 'Manifest de Les', presentat aquest dimecres, que demana facilitar el vot del referèndum a la Val d'Aran.

L'AMI té previst enviar als ajuntaments un informe jurídic sobre la Llei del Referèndum i la Llei de Transitorietat Jurídica per donar-los assessorament. L'informe s'encarregarà un cop el Parlament aprovi aquestes normes i s'enviarà a tots els consistoris.

L'entitat també ha anunciat que l'1 d'octubre farà d'amfitriona de més de cent càrrecs electes internacionals que visitaran Catalunya per veure el procés de votació. Entre aquests hi haurà una representació d'Udalbitza, associació que agrupa electes bascos, i alcaldes i regidors de poblacions que tenen agermanaments amb municipis catalans, entre d'altres.