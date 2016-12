El Christmas Labs proposa tallers de robòtica, de modelat en 3D i de realitat virtual a Vilanova

Durant les festes de Nadal Fun Lab ha convocat un programa d'activitats i tallers adreçats als més petits per introduir-los en el món de la tecnologia i la creativitat amb propostes inspirades en el DIY (Do it yourself- Fes-ho tu mateix) pròpia del moviment Maker. El programa es desenvoluparà al local de Fun Lab de Vilanova, al carrer de Cuba, número 1, entre els dies 27 de desembre i 4 de gener i compta amb la col·laboració de l'Associació Makers VNG Garraf.

Les activitats programades permetran als infants introduir-se en els camps de la robòtica, el modelat, la impressió en 3 D o la realitat virtual al mateix temps que materialitzen diferents objectes alguns dels quals estan plenament vinculats al calendari festiu com són els arbres de nadal o els ninots de neu. Es tracta d'introduir també aquests infants en les dinàmiques pròpies de la cultura Maker.

Tots els tallers es desenvoluparan entre les 17 i les 18.30 hores i cada dia estaran dedicats a una temàtica especifica per la qual cosa els organitzadors han definit uns perfils d'edat mínims per poder inscriure's i participar de l'experiència. El primer dels tallers serà dimarts, 27 de desembre i proposa la construcció d'un arbre de Nadal amb Circuit Soldat. L'edat mínima per participar és de 10 anys.

Dimecres 28 de desembre el taller proposa el modelat i impressió 3D d'un Ninot de neu. L'edat mínima per a la inscripció és de 6 anys.

Dijous, 29 de desembre, es convoca una competició robòtica de Catapultes construïdes amb figures LEGO. L'edat mínima en aquesta ocasió és de 8 anys.

Divendres 30 de desembre el taller consistirà a construir un robot nadalenc amb LED's. L'edat mínima per aquest taller és de 6 anys.

El dilluns 2 de gener les activitats giraran al voltant de la construcció d'ulleres de realitat virtual i avions. Per participar cal tenir sis o mes anys.

L'endemà dimarts, 3 de gener la proposta del Fan Lab és un taller d'iniciació a la robòtica amb Bee Bots. L'edat mínima per participar es de sis anys. Els Bee Bots són robots específicament pensats per als més petits, ja que permeten ensenyar nocions de seqüenciació, estimació i resolució de problemes. Els més petits poden programar aquests robots compactes perquè executin ordres senzilles de moviments en diferents direccions. Amb l'ús els més petits van incorporant més complexitat a les ordres que el robot ha d'executar.

Finalment el darrer dels tallers serà dijous, dia 4 de gener vinent en què és previst organitzar un desafiament de vaixells i cotxes Maker en una competició semblant a la que es van veure a l'estant de l'IMET i de Neàpolis a la darrera fira de Novembre.

Els tallers no són gratuïts. Els preus per a les inscripcions són de 19 euros per a un taller, 34 euros per participar en dos tallers, 45 euros per a inscriure's en 3 talles, 69 euros si es vol participar en 6 tallers i 75 euros si es vol formalitzar la inscripció a totes les activitats del Christmas Labs. Els estudiants del FunLAB tenen un 20% de descompte així també hi ha reducció de preus per a les inscripcions per als germans.