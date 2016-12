Baixen a Sitges un 26% els delictes contra les persones

La Policia Local de Sitges i els Mossos d’Esquadra han presentat aquest dimecres el balanç anual de seguretat en el que destaca una reducció del 26% de delictes contra les persones. En aquesta tipologia s’emmarquen els fets relacionats amb la violència de gènere i que segons ha manifestat la Inspectora en cap dels Mossos d’Esquadra del Garraf, Rosa Gubianes, “són casos amb un risc molt baix que tenim controlats i amb les mesures pertinents”.

També s’han reduït els delictes contra la salut pública. En aquesta matèria, els cossos de seguretat han efectuat durant l’any diverses actuacions que han acabat amb 14 actuacions contra la salut pública, la majoria per tinença d’estupafaents.

Entre els delictes que més han baixat hi ha els de l’ordre públic. Enguany s’han dut a terme un 63,6% menys des de desembre del 2015 fins al novembre del 2016. Si que han pujat però, un 6%, els delictes contra el patrimoni, dels quals el 52% corresponen a furts.

Els responsables de la seguretat han explicat també que enguany s’han registrat un total de 3.700 fets penals que han derivat amb 208 detencions des de desembre del 2015 fins al novembre del 2016, un 3% més respecte el mateix període de l’any anterior. D’aquests fets, el 52% correspon a delictes per furts. Segons la Inspectora en cap dels Mossos d’Esquadra del Garraf, Rosa Gubianes, “és fruit de l’augment de visitants que hi ha hagut a Sitges enguany”.

Pel que fa als robatoris, durant el 2016 s’han registrat un total de 361 robatoris a l’interior de vehicles. En aquest sentit, des de l’Ajuntament, i amb la col·laboració de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, es treballarà per fer una campanya a la carretera de les costes, Les Botigues i el Garraf per tal de conscienciar a la ciutadania sobre la importància de tenir cura de les pertinences personals i no deixar mai res en els vehicles a la vista. Els cossos de seguretat han dut a terme diferents dispositius per lluitar contra aquesta pràctica. En aquest àmbit destaca una lleugera reducció dels robatoris a l’interior de domicilis gràcies a les actuacions de vigilància que s’han fet entre tots els cossos de seguretat a les entrades i sortides de les urbanitzacions. També s’han reduït un 11% els robatoris amb violència, dels quals cal destacar els de l’espai públic que han baixat un 23 %. Un dels sectors que més ha notat aquesta reducció és el de l’oci nocturn.

Pel que fa a seguretat viària, el 70% dels casos d’atropellament s’han produït en els passos de vianants. Per l’Inspector de la Policia Local, Rafa Pino, ha explicat que “cal que els conductors extremin les precaucions perquè això vol dir que els vianants fan el que han de fer i travessen el carrer pels llocs que els correspon”. Des de la Policia Local es treballa en aquest sentit amb campanyes, per exemple, adreçades als infants.

A la reunió també ha assistit el Delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Miquel Àngel Escobar, i representants de la Guàrdia Civil per explicar les actuacions més rellevants que s’han dut a terme en l’àmbit marítim.