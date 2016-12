La Fundació Santa Teresa del Vendrell, protagonista de la nova campanya de DINCAT

El Daniel és membre de la Fundació Santa Teresa i sempre ha gaudit del seu temps de lleure en soledat, però ara “s’ha convertit en un amic més i ha creat uns vincles amb nosaltres que enganxen”, així ho expliquen els voluntaris de la Fundació a la nova campanya de captació de voluntariat de Dincat Plena Inclusió Catalunya, en la que la Gemma, el Daniel, el Ferran i el Joan, n’han estat els protagonistes.

Dincat Plena Inclusió Catalunya ha presentat aquesta campanya amb l’objectiu de ressaltar la importància de la figura del voluntari/a a les entitats. Segons Dincat, el lema de la campanya “Això enganxa” ajuda a explicar que, si s’acull, acompanya i forma a la persona voluntària i si les accions són de contacte i relació amb les persones, el voluntariat (això) enganxa.

I és que el voluntariat aporta a les persones amb discapacitat la possibilitat d’ampliar el seu ventall de relacions, experiències i vivències i sobretot, és un gran suport en diferents activitats de la seva vida diària (oci, relació, inserció a la comunitat...). En definitiva, se situa com un agent actiu que contribueix a l’acompliment de la missió de les entitats, que complementa la tasca professional i que, sobretot, dóna suport a les persones i fa de nexe i lligam amb la societat.

El projecte Vols? de la Fundació Santa Teresa

La Fundació Santa Teresa fa 10 anys que gaudeix de la participació implicada de persones que voluntàriament formen part del projecte “Vols? sentir el voluntariat” i amb la seva actitud vital fomenten relacions personals amb les quals tots hi surten guanyant.

“Vols? sentir el voluntariat” neix al desembre del 2006 del ferm convenciment dels valors que aporten els voluntaris/es, de les seves capacitats personals i dels coneixements professionals que enriqueixen i milloren la qualitat de vida de les persones de la Fundació. L’objectiu general és oferir oportunitats d’enriquiment mutu, entre el voluntari/a i la persona amb discapacitat, on cadascú pugui obtenir satisfaccions en les seves motivacions personals, apostant perquè aquestes oportunitats siguin actives.

Les persones que decideixen posar-se en moviment i comprometre’s en l’acció voluntària, ho fan participant en els següents programes:  Vols? Aportar Coneixements, on es produeixen interrelacions mitjançant un intercanvi d’experiències i coneixements.

 Vols? Quedar, on es comparteixen vivències d’interessos comuns com el cinema, concerts, exposicions, el futbol...

 Vols? Acompanyar, on el voluntari/a dóna un suport per millorar el benestar en diferents vessants de la vida, salut, lleure, cultura...

 Vols? Conviure, on famílies voluntàries ofereixen possibilitat de convivència dins del seu nucli familiar.

 Vols? Col·laborar en família, on els propis familiars de les persones de la Fundació, comparteixen dinàmiques de vida.

Els voluntaris/es actius a la Fundació són ciutadans compromesos/es que aporten una visió crítica i un vincle directe de connexió amb l’entorn més immediat de l’entitat. Són transmissors d’experiències personals, de valors, de civisme, de noves actituds, de diferents visions de la realitat i aporten molt variades formes d’intervenció.

Actualment, la figura del voluntari/a està assumint un nou rol a la societat. Fa temps s’entenia com un recurs per suplir carències de personal o cobrir serveis i ara, és una de les peces clau per promoure oportunitats i generar canvis socials.

El voluntariat és una manifestació personal i lliure que sorgeix de voler respondre de manera activa davant les necessitats del nostre entorn que percebem desajustades. És el sentiment de “jo hi puc fer alguna cosa”.