Quatre persones detingudes per dues plantacions de marihuana a Segur de Calafell

La Guàrdia Civil ha desmantellat, amb la col·laboració de la Policia Local, una organització que es dedicava al conreu de marihuana i que tenia dues plantacions d’aquesta droga a Segur de Calafell. Es tracta de conreus a l’interior d’habitatges, que es coneixen com a plantacions “indoor”. Hi ha un total de quatre detinguts, tres que van ser arrestats al mateix Segur i un altre, el cap del grup, a la ciutat d’Osca.

L’operació va començar el passat mes d’agost, com és habitual en aquesta mena de casos: per les olors que desprenen les plantes i un consum molt elevat d’electricitat, sovint, com era aquest cas, “punxant” directament la xarxa general. A més, s’hi va observar un constant tràfec de persones, que es dedicarien a fer les obres necessàries per al conreu i al seu manteniment.

Després d’unes setmanes de vigilància, el passat 20 de desembre els agents van detectar que l’ocupant de l’habitatge estava destriant restes de l’esporga de les plantes. Llavors van intervenir i, amb el consentiment d’aquesta persona, van accedir a l’habitatge. Durant l’escorcoll van localitzar una entrada camuflada que portava a un soterrani on hi havia 677 plantes en creixement, abundant material per al conreu, un laboratori per al processament de la droga i 7,5 quilos de cabdells de marihuana a punt per consumir.

El mateix dia 20, la Guàrdia Civil va entrar a l’habitatge contingu, en aquest cas amb ordre judicial, i es va trobar amb el mateix quadre: una entrada dissimulada al soterrani, on hi havia 303 plantes ja florides.

Han estat detinguts l’ocupant del primer habitatge i la parella que vivia al segon. A més, ha estat detingut a Osca una persona a qui s’acusa de ser el cap d’aquest grup: en concret se li atribueix ser qui comprava els materials que s’usaven en el conreu, qui organitzava les tasques dels altres detinguts i qui, finalment, els pagava les quantitats que tenien estipulades.

Tots quatre són de nacionalitat espanyola i tenen entre 35 i 52 anys. Han passat a disposició del jutjat número 3 del Vendrell. Se’ls imputen delictes contra la salut pública, organització criminal i frau de fluit elèctric.