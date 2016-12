El Comitè d’empresa de Prysmian lliura 1.000 euros a la cooperativa Actua SCCL

El comitè d'empresa de l'empresa Prysmian de Vilanova i la Geltrú ha fet entrega a ACTUA SCCL de 1.000 € que seran destinats a la compra de material pedagògic per enfortir el programa d'intel·ligències múltiples i suport als aprenentatges escolars als Centres Oberts de Vilanova i la Geltrú.

Des de fa anys, els treballadors de Prysmian Vilanova i la Geltrú destinen per Nadal un fons adreçat a la col·laboració amb ONGs i entitats socials.

Durant aquest curs, el Centre Obert de Tacó (gràcies a la col·laboració amb l'associació Montessori la Geltrú) ha iniciat un projecte amb vint infants d'entre sis i vuit anys, per treballar les àrees de matemàtiques, de llenguatge i àrees sensorials a través de la metodologia i la filosofia de la pedagoga Maria Montessori.

Es treballa la responsabilitat i l'autoafirmació dels infants. Montessori va afirmar que "mai hem de deixar que el nen s'arrisqui a fracassar fins que tingui una oportunitat de triomfar". Des d'aquesta perspectiva, els Centres Oberts del municipi intervenen educativament per tal de generar oportunitats amb els infants i joves i les seves famílies, procurant fer detecció de les habilitats individuals de cada infant i que aquest tingui possibilitat d'experimentar un itinerari d'èxit. És a dir, detectar si un nen/a té habilitats per a la gimnàstica, la música, l'art plàstic, gaudir de la natura, capacitat visual, resolució matemàtica o habilitat en el llenguatge, per tal d'oferir activitats que el facin desenvolupar i sentir seguretat en si mateix.

Què és un Centre Obert?

El Centre Obert de Vilanova i la Geltrú va començar a funcionar el curs 2013-2014 i té com a objectius la prevenció, la promoció i el benestar dels infants i adolescents. És un servei inscrit dins el marc d'actuació dels serveis socials bàsics. L'horari és de dilluns a dijous de 17 a 19.30 h. Hi ha 4 Centres Oberts a la ciutat: el de Mar, amb un grup de 4 a 6 anys al CAPI i un grup de 9 a 12 anys a Centre Cívic Sardana; el de Ponent, ubicat al centre cívic Molí de Vent, amb un grup de 6 a 8 anys i un grup de 9 a 12 anys; el de Llevant, ubicat al centre cívic Tacó, amb un grup de 6 a 8 anys i un grup de 9 a 12 anys; i l'Espai Jove, per a adolescents en edats d'ESO, ubicat al centre cívic Sant Joan.