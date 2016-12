Detingut al Vendrell per amenaçar amb un ganivet una parella per robar-los els telèfons mòbils

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 22 de desembre un veí del Vendrell de 34 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència, un de lesions i dos robatoris amb intimidació, un d'ells en grau de temptativa. Els fets van passat la nit del 22 de desembre, quan a l'avinguda Jaume Carner del Vendrell una parella va ser abordada per un home, que els va amenaçar amb un ganivet per robar-los els telèfons mòbils. Una de les víctimes va baixar de la vorera i va demanar auxili als vehicles que circulaven fins que va poder aturar un cotxe i una ambulància. Immediatament, les persones que van auxiliar-los van trucar a la Policia i minuts més tard, una patrulla de paisà dels Mossos d'Esquadra va localitzar i detenir el lladre al carrer Trulls del Vendrell. En l'escorcoll, els agents van trobar-li un ganivet de grans dimensions que portava amagat sota la jaqueta.

Els Mossos d'Esquadra han relacionat el detingut, gràcies a investigacions posteriors, amb un seguit de robatoris violents i amb intimidació ocorreguts aquella mateixa setmana al Vendrell. El primer dels robatoris es va produir el 20 de desembre a un quart de vuit de la tarda, quan dos menors que anaven caminant per la carretera de Valls del Vendrell van ser abordats per un home. Aquest individu va amenaçar-los de mort i els va robar els dos telèfons mòbils d'una estrebada tan violenta que una menor va rebre assistència sanitària.

El segon dels robatoris el va cometre el mateix 22 de desembre al migdia al carrer de l'Estació del barri marítim de Coma-ruga. En aquest cas, el lladre va intimidar una dona que acabava d'estacionar el seu vehicle prop de l'estació de tren de Sant Vicenç de Calders. La dona va donar-li atemorida el seu telèfon mòbil després que l'home li ensenyés un ganivet que portava al maluc.

Segons han informat els Mossos d'Esquadra, el detingut, que tenia nombrosos antecedents policials, va passar dissabte a disposició del Jutjat d'instrucció número 3 del Vendrell, que va deixar-lo en llibertat amb càrrecs.