Justícia pagarà 14 euros addicionals als advocats d’ofici que presentin els seus escrits en català

El Departament de Justícia pagarà 14 euros addicionals per actuació als advocats d'ofici que presentin els seus escrits en català. Es tracta d’una prova pilot que es desplegarà el 2017, en el marc d’un acord que la Generalitat signarà amb el Consell de l’Advocacia Catalana per impulsar l’ús de la llengua, segons ha aprovat avui el Consell Executiu. A aquesta prova pilot s’hi podran acollir voluntàriament tots els advocats que present serveis d’assistència jurídica gratuïta a Catalunya. L’objectiu, ha destacat el Govern, és incrementar la presència de la llengua catalana en les demandes, recursos, apel•lacions i notificacions judicials, en un moment en què l’ús del català a la justícia ha descendit per desè any consecutiu.

Els lletrats que decideixin participar en aquesta prova pilot, informaran els seus clients sobre el dret a dirigir-se a la justícia en català. Si finalment els escrits es presenten en aquesta llengua, els advocats d’ofici rebran una compensació de 14 euros addicionals. La mesura compta amb un pressupost de 915.000 euros per al 2017.

La iniciativa es posa en marxa després de constatar que el 2015 només es van dictar en català el 8,4% de les sentències. Segons les dades recollides pel Departament de Justícia, la xifra significa un descens per desè any consecutiu, des que l’any 2006 l’ús del català era del 18,1%. Per demarcacions, la pitjor dada registrada el 2015 és la del Camp de Tarragona, amb un 3,6% de sentències en català, mentre que el millor percentatge és el de Girona, amb un 16,7%.

Recomanacions europees

D’altra banda, el Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha emès aquest any una recomanació que ha adreçat al Govern espanyol en relació a l’aplicació de la Carta Europea per a les Llengües Regionals o Minoritàries. En concret, suggereix que “s’intensifiquin les mesures pràctiques destinades a garantir l’adequada presència de les llengües cooficials a l’Administració de l’Estat”.

Aquestes recomanacions segueixen la línia de l’informe del Comitè d’Experts, on es subratlla que les autoritats judicials, civils i administratives haurien de dur a terme els procediments en català, si una de les parts un demana. El mateix informe també demana augmentar la proporció de jutges i fiscals que utilitzin el català com a llengua de treball, si bé actualment el coneixement d’aquesta llengua és un mèrit, i no un requisit per accedit a treballar a l’Administració de Justícia a Catalunya.