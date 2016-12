L’escola Agnès de Sitges, a un pas de dir adéu als barracons tretze cursos després de la seva posada en marxa

L’escola Agnès de Sitges té finalment l’any 2019 situat a l’horitzó com a data per dir adéu als barracons, quan s’hauran complert tretze cursos des que el centre es va posar en marxa. Després de molts anys de reclams fallits per a què a la Generalitat construís l’edifici definitiu, la solució que ha trobat l’Ajuntament per abandonar els mòduls prefabricats ha estat crear un conveni de cofinançament amb la Generalitat, de manera que el municipi assumirà el 45% de l’obra i el Govern en pagarà el 55% restant. L’alcalde de Sitges, Miquel Forns, lamenta que l’Ajuntament hagi de pagar gairebé la meitat dels més de 4 MEUR que costarà la construcció de l’edifici, ja que aquesta és una competència del Govern, però justifica l’acord de cofinançament per defensar la “dignitat” dels alumnes. El centre compta actualment amb 210 infants, d’entre P3 i 6è de Primària.

Miquel Forns assegura que el cofinançament és l’únic sistema per poder construir l’escola, donat que aquest any el Departament d’Ensenyament havia descartat aixecar l’edifici, argumentant que la previsió demogràfica del municipi indica que hi haurà un descens de natalitat i d’escolarització en educació infantil i primària. Forns, però, rebat la planificació de la Generalitat: “pensem que Sitges creixerà perquè ho està fent urbanísticament, i l’escola sí que farà falta”, apunta.

Les condicions per pagar l’obra de forma conjunta amb la Generalitat s’han aprovat al darrer ple municipal. Entre altres qüestions, s’estipula que la construcció es finançarà en tres anualitats. El 5% s’invertirà el 2017 per a la redacció del projecte i licitació de l’obra, el 75% s’assumirà el 2018 i el 20% restant, el 2019, quan es preveu l’obertura de l’edifici. Al mateix temps, el conveni també fixa que les instal•lacions seran de titularitat municipal, de manera que, si en el futur es tanqués l’escola, l’Ajuntament podria destinar-les a altres usos.

L’acord proposat per l’Ajuntament queda ara pendent de l’aprovació definitiva del pressupost municipal pel 2017, que permetrà la redacció definitiva del conveni, el qual també necessitarà el vist i plau del plenari. Serà aleshores quan el document es podrà signar de forma oficial amb el Departament d’Ensenyament, en una data que l’alcalde situa previsiblement entre els mesos de març i abril.

L’escola Agnès es construirà al barri de Quint Mar, lluny de la zona on actualment hi ha els barracons, instal•lats a Can Pei. Miquel Forns destaca especialment la ubicació del nou centre, recordant que és una zona on actualment no hi ha cap escola propera, fet que “obliga moltes famílies a fer cada dia llargs desplaçaments”.

Provisionalitat des de 2005

L’escola Agnès va començar la seva activitat l’any 2005 en mòduls prefabricats amb el compromís que la construcció de l’edifici arribaria a mitjà termini. Amb tot, Miquel Forns lamenta que “quan la Generalitat tenia disponibilitat pressupostària, no va invertir en fer l’escola”, i recorda que després es va enllaçar amb un període en què el Govern no va tenir recursos, el qual s’ha encadenat amb la previsió de davallada de natalitat. “Sempre hi ha hagut condicionants que han marcat massa la vida d’aquest centre”, conclou l’alcalde.

Al mateix temps, Forns recorda que els barracons de l’escola Agnès es van començar a utilitzar l’any 1997, ja que aquestes instal•lacions ja havien acollit dos centres educatius. Tant l’escola Maria Ossó com l’IES Vinyet van començar les seves classes en aquest espai mentre no van disposar d’un edifici propi. Tenint en compte l’antiguitat, l’alcalde assegura que són mòduls amb “moltes deficiències” i en subratlla la necessitat de deixar d’utilitzar-los.