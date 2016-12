Accident múltiple a Vilanova per un conductor que va donar positiu en alcoholèmia i es va saltar un stop

La cruïlla del C/. Ramón Muntaner amb el C/. Marcel·lina Jacas. Google Street View

Fins a quatre vehicles es van veure implicats en un accident de trànsit que va tenir lloc la nit de Nadal a Vilanova i la Geltrú. Segons ha informat la policia local, els fets van passar després de la mitjanit del dia 24 al 25 a la cruïlla del C/. Ramón Muntaner amb el C/. Marcel·lina Jacas.

Segons l’informe de la policia local, un turisme conduït per un home de 48 anys, circulava pel carrer Marcel·lina Jacas i no va ha respectat el senyal d' stop de la cruïlla, fet pel que va topar amb un altre turisme conduït per un jove de 18 anys, que circulava pel carrer Ramon Muntaner sentit Barcelona. En l' impacte, el turisme va topar amb dos turismes més que estaven estacionats. El conductor de 48 anys va donar positiu a la prova d'alcoholèmia.