Una baralla multitudinària a les portes d'una discoteca a Vilanova provoca danys a diversos vehicles

Una baralla multitudinària a les portes d'un local d'oci nocturn del carrer Unió de Vilanova va provocar danys a diversos vehicles el dia de Nadal. Segons fonts policials, a les 06:30 hores es rep un avís per aldarulls lleus en aquesta zona. Al lloc dels fets arriben una unitat de la Policia Local i una dels Mossos d’Esquadra per una baralla multitudinària a les portes d’un local d’oci nocturn, on s'han ocasionat danys a vehicles estacionats per la zona.

Les patrulles identifiquen als possibles autors dels danys als vehicles, ja que han estat descrits per un testimoni present durant els fets, com dos homes de 35 i 28 anys. Els propietaris dels vehicles, que es troben al lloc, interposaran denúncia.

Un dels autors dels danys és visitat al lloc per els sanitaris d'una ambulància, per lesions rebudes durant la baralla.