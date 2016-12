El conductor d'una bicicleta atropella una dona a Vilanova, que resulta ferida greu

Una dona de 57 anys ha resultat ferida de caràcter menys greu a causa d'un accident de circulació que va tenir dimecres passat, dia 21. Segons informa la policia local, a les 11:14 hores, a la rambla Ventosa amb el carrer Llibertat, un ciclista de 23 anys va atropellar una dona, que va resultar ferida de caràcter menys greu. Segons l’informe de la policia local, la dona de 57 anys va ser traslladada en ambulància a l’hospital.

El mateix dia, a les 19:29 hores, es produeix un altre accident de trànsit, un atropellament d'una dona al pas de vianants del carrer Josep Coroleu, davant del núm. 2. Fins al lloc es desplaça una unitat de la Policia Local i informa que la ferida és de caràcter lleu i és traslladada en ambulància a l'hospital. Sembla ser que l' atropellament es va produir quan la vianant creuava la via correctament per el pas de vianants i el turisme que circulava en sentit mar per el carrer Josep Coroleu, no es va adonar de la presència de la mateixa i la va colpejar lleument, fent-la caure al terra.