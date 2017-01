Uns tallers donaran eines als joves de Sant Pere de Ribes per afrontar els problemes diaris

L’Espai Jove de Sant Pere de Ribes acollirà entre els mesos de gener i març uns tallers que, amb el títol de “Sense embuts”, tenen com a objectiu tractar amb el jovent alguns dels aspectes que més els puguin preocupar de la realitat que viuen cada dia.

El primer dels tallers serà “La realitat no t’agrada? Hi ha persones que no t’agraden? Què hi pots fer” (18 de gener). La programació prevista seguirà amb “Quins beneficis té culpar a les altres persones? Quines conseqüències?” (1 de febrer), “Qui decideix com et relaciones?” (8 de febrer), “Davant d’una dificultat... què fas?” (15 de febrer), “Què fas amb el que tens? Et queixes o ho valores?” (22 de febrer), “Tens dret a decidir per tu mateix/a?” (8 de març), i “Estima la teva vida, estima el que fas, estima’t!” (15 de març). El dia 22 de març es farà la cloenda i valoració del cicle.

Totes les xerrades tindran lloc a l’Espai Jove, a la plaça Jaume Gómez i Puig, 4, de Ribes, de 18’30 a 19’30h. L’entrada és gratuïta. Per a més informació es pot consultar la pàgina web senseembuts.cat, enviar un correu a ribes@senseembuts.cat, facebook senseembuts ribes, twitter @sense_embuts o trucar al 693 849 937.

D’altra banda, l’Espai Jove ha reobert amb èxit les seves portes el passat mes d’octubre. Amb l’objectiu que esdevingui un centre que aglutini totes les polítiques d’intervenció social i cultural en l’àmbit juvenil al municipi, ofereix diferents serveis, com per exemple les activitats del grup jove del Centre Obert o el buc d’assaig -que es complementa també amb una cabina d’enregistrament- del qual ja han sol·licitat fer-ne ús cinc grups de música.