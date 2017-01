Crema una casa desocupada en una urbanització del Montmell sense causar ferits

Un incendi ha cremat aquest dilluns a la matinada una casa desocupada de la urbanització Talaia Mediterrània al Montmell (Baix Penedès) sense causar ferits, segons han informat els Bombers de la Generalitat, que han rebut l’avís a dos quarts i mig de tres. En el moment dels fets, no hi havia ningú a l’interior de l’habitatge, situat al carrer de Cal Rectoret. Segons els Bombers, que han donat per extingit el foc a les cinc de la matinada, es tracta d’una construcció de fusta, que ha cremat pràcticament en la seva totalitat. D’altra banda, un habitatge veí, on hi viu una persona que aquesta matinada no es trobava al seu interior, ha patit alguns desperfectes com a conseqüència de les flames, com per exemple en la seva instal·lació elèctrica.

Les dues cases es troben enmig del bosc i estan construïdes amb fusta. Per aquest motiu, és possible que els Bombers s’hi adrecin de nou aquest matí per assegurar-se que no ha quedat cap punt calent després de l’incendi. Fins al lloc, s’hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat.