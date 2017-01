Detingut a Coma-ruga un home amb paperines de cocaïna, marihuana i haixix i 665 euros en efectiu

Detenció per un delicte contra la salut pública. Ajuntament del Vendrell

Ahir al vespre, en una vigilància preventiva a Coma-ruga, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle que tenia una deficiència en l’enllumenat i va detectar un comportament estrany del conductor, motiu pel qual es va procedir al seu escorcoll i al del vehicle.



En aquests escorcolls, es van extreure diferents embolcalls que estaven amagats en el taulell de comandament i que, presumptament, contenien cocaïna (2,6 g), marihuana (0,6 g) i haixix (10,3 g). A més, a les butxaques del conductor es van trobar un total de 665 euros en efectiu.



Per tot això, els agents van detenir el conductor del vehicle per un presumpte delicte contra la salut pública (tràfic de drogues) i ja s’han instruït les diligències corresponents per passar-lo a disposició judicial.



El detingut és veí del Vendrell, de 54 anys d’edat i respon a les inicials M.S.