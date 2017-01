Els sindicats exigeixen a Ensenyament un calendari de millores laborals per desconvocar la vaga del 9 de febrer

Els sindicats docents USTEC-STEs IAC, CCOO, ASPEPC SPS i UGT han convocat una jornada de vaga el 9 de febrer arreu de Catalunya si el Departament d'Ensenyament no s'asseu a negociar les seves reivindicacions i estableix "un calendari de retorn" de les condicions laborals "a l'escenari anterior a les retallades". Ho ha afirmat el portaveu nacional d'USTEC-STEs IAC Ramon Font, a la roda de premsa per presentar les mobilitzacions aquest dilluns. La principal demanda és la reducció de la jornada lectiva en dues hores a Primària i Secundària. També exigeixen substitucions dels docents des del primer dia i des de l'1 de setembre; la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys; el cobrament de la nòmina de juliol del personal substitut i la retirada del pla pilot dels nomenaments de substitucions. Els sindicats han avançat un mes de gener "calent" amb diverses mobilitzacions que preveuen culminar amb la vaga "si no veuen una mà estesa per negociar" del Govern.

Els sindicats amb representació a la Mesa Sectorial de Negociació de Personal han posat en marxa el compte enrere aquest dilluns per a la vaga convocada el 9 de febrer. Està previst que la setmana que ve els convoquin a una reunió de la Mesa Sectorial, en què esperen rebre alguna proposta del departament. També serà la setmana en què les comissions parlamentàries debatran les esmenes als pressupostos del 2017 i els sindicats volen aprofitar per fer pressió amb mobilitzacions, de les quals aniran donant detalls els propers dies.

A més, tenen previst convocar concentracions territorials el dijous 26, ha avançat la representant del sector d'educació d'UGT, Laia Martí. Si durant aquests dies no aconsegueixen el compromís del Departament d'Ensenyament de negociar i treballar en la resposta a les seves reivindicacions, mantindran la vaga del 9 de febrer, que té per lema 'Prioritzem l'educació'. "Dependrà de com mogui fitxa el departament", han resumit.

"Estem disposats i decidits a negociar per arribar a acords i millorar les condicions dels treballadors de l'educació pública, però a l'altra banda necessitem un departament i un Govern que tinguin clar que l'educació ha se ser una prioritat", ha afirmat la responsable d'ensenyament públic de la federació d'educació de CCOO, Marta Tejedor. "No estem demanant la lluna en un cove, com diuen determinades instàncies de Via Augusta", ha afegit Xavier Massó, d'ASPEPC SPS, que ha acusat el Departament d'Ensenyament d'haver-se "negat en rodó a abordar" aquesta situació i d'haver aplicat "més retallades". Els sindicats exigeixen "un calendari de recuperació" que si cal, precisen, "pot ser gradual".

Convocatòria de vaga el mateix dia de la votació dels pressupostos

La data escollida per a la vaga és el 9 de febrer perquè és quan hi ha prevista la votació dels pressupostos al Parlament. "Una vaga no és el millor escenari per aprovar els pressupostos", ha avisat Font. Si finalment la votació dels comptes fos un altre dia, els sindicats canviarien el dia de la protesta.

Els sindicats docents defensen que les demandes que presenten són reivindicacions "de mínims" que significarien "la reversió de les retallades que des del 2010 ens han estat aplicant", segons Massó, i volen que es comencin a materialitzar en els propers mesos. Així, demanen que la reducció de la jornada es visualitzi el curs que ve. "Les quatre hores lectives que volem que es redueixin representen 6.000 llocs de treball i 80 milions d'euros en els pressupostos del 2017. És assumible", ha deixat clar Font. Els sindicats volen recuperar l'horari lectiu de 18 hores a Secundària i 23 a Primària.