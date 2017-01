Una iniciativa impulsada per dues nenes ha recaptat un milió d'euros en tres anys contra el càncer infantil

El que va començar fa tres anys com la iniciativa de dues nenes de Benicarló de 9 anys, la Daniela i la Mariona, per ajudar a la seva amiga Candela, a qui van diagnosticar leucèmia el 2013, ha aconseguit recaptar un milió d'euros en aquest temps venent polseres a 3 i 5 euros. Uns diners que han servit per impulsar el creixement d'un laboratori a l'hospital Sant Joan de Déu dedicat exclusivament a la investigació sobre el càncer infantil que actualment compta amb sis línies d'investigació i 27 investigadors. La història de les ja famoses "polseres Candela" va començar quan una voluntària de l'hospital Sant Joan de Déu va ensenyar a fer polseres a la Candela per distreure's quan li aplicaven la quimioteràpia. Al seu torn, la Candela va ensenyar a fer-ne a les seves amigues Mariona i Daniela que les van començar a vendre en una paradeta a Benicarló. A partir d'aquí, i gràcies a la implicació d'altres pacients de l'hospital i les seves famílies, el projecte va anar creixent i sumant complicitats arreu de l'Estat. Des de el 2013 s'han fabricat més de 270.000 polseres per les que s'han utilitzat gairebé 600 quilòmetres de fil.

La mateixa Candela ha explicat que quan les seves amigues van començar a vendre les primeres polseres al seu poble, Benicarló, al País Valencià, ningú s'imaginava que la història es faria tant gran. "Estic feliç perquè el que va començar per ajudar-me a mi i als altres pacients de la planta 8 de l'Hospital Sant Joan de Déu està servint per ajudar a molta altre gent", ha celebrat la nena.

Gràcies a l'entusiasme i a la implicació de familiars, amics de les nenes i altres pacients de l'hospital, la iniciativa va tenir una gran acollida des del primer moment que va desbordar els impulsors per la gran quantitat de peticions. És llavors quan van decidir fer una crida a la societat civil fent un vídeo en el que ensenyaven a fer les polseres i animaven a la gent a elaborar-les i distribuir-les aconseguint ràpidament el suport d'escoles, residències d'avis, ajuntaments i associacions de veïns, entre d'altres.

La Mireia, mare de la Candela, ha destacat que des del primer moment, quan les famílies i amics dels nens i nens ingressats van començar a escampar les polseres arreu de l'Estat van tenir molt clar que els diners recaptats havien de destinar-se a la investigació i que per això els van donar al Laboratori de Recerca de Tumors del Desenvolupament de l'Hospital Sant Joan de Déu, l'únic de l'Estat dedicat únicament al càncer infantil.

El director del laboratori, el doctor Jaume Mora, ha destacat que l'única via per millorar el diagnòstic i tractament en quest tipus de càncer, que actualment supera el 80% de supervivència, passa únicament per la investigació i que si el laboratori existeix actualment és gràcies a "les polseres Candela" i a tota la gent que ha fet possible la iniciativa i que va creure en ells. "Això és un contracte, ells ens donen els diners i nosaltres els retem comptes. Si no percebessin que el que fem els afecta en forma d'un millor diagnòstic i tractaments un únics al món que desenvolupem aquí ja no existiríem", ha assenyalat el doctor Mora.

La responsable de captació de fons de l'Hospital Sant Joan de Déu, Glòria Garcia, ha remarcat que tots els diners aconseguits "tenen noms i cognoms i han servit per una cosa tant important com és retenir talent per a la investigació". En aquest sentit ha explicat que amb el milió d'euros recaptat s'ha pagat el sou de gairebé la meitat dels investigadors del laboratori durant aquests tres anys.

Vist l'èxit aconseguit, la mare de la Candela ha anunciat que les famílies que van impulsar la iniciativa han decidit crear una associació "oberta a tothom" per preservar tot el que s'ha aconseguit fins ara i "legalitzar" la situació de "les polseres Candela". Així, ja estan creant un web específic i fent les passes necessàries per crear l'associació el més aviat possible.