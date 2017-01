Detinguts dos joves per un robatori amb força en un domicili a Vilanova i la Geltrú

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Vilanova i la Geltrú van detenir, el dimecres 4 i el dimarts 10 de gener, dos joves per la seva presumpta participació en un robatori amb força en un domicili de Vilanova i la Geltrú. Els detinguts, de 23 i 27 anys, són de nacionalitat espanyola i veïns de la mateixa localitat.



La investigació es va iniciar el 23 de desembre amb la denúncia d’uns propietaris del robatori amb força del seu domicili del municipi. Els autors haurien accedit al domicili forçant una de les finestres. Els denunciants, que aquells dies es trobaven moblant l’habitatge per anar a viure-hi, van observar quan el visitaven que no hi havia llum, que l’interior estava tot remenat i que els hi mancaven un quadre i diversos electrodomèstics. Tanmateix, al menjador hi havia un generador carregat en un carretó com preparat per endur-se’l.



Els investigadors van realitzar una inspecció ocular del lloc dels fets que va permetre recollir indicis suficients com per identificar i provar la participació dels autors del robatori.



Finalment els agents van detenir, els dies 4 i 10 de gener, el dos presumptes autors, dos joves veïns del municipi i amb 21 antecedents policials per fets de les mateixes característiques. Part dels objectes sostrets van ser recuperats i lliurats als seus propietaris.



El primer detingut va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs. El segon detingut, desprès de declarar en seu policial, va quedar en llibertat a l’espera que el citi el jutge.