Sitges impulsa una campanya de conscienciació contra les drogues

El Centre d’Atenció Primària de Sitges acull fins el 23 de gener l’exposició Entre nosaltres – els adults, l’alcohol i altres drogues en el marc de la tasca preventiva sobre el consum de les drogues que du a terme l’Ajuntament de Sitges.

La mostra impulsada per la regidoria de Benestar i Família i amb el suport del servei de Salut s’ha programat amb l’objectiu de facilitar informació i sensibilitzar sobre els principals riscos que té consumir drogues, principalment l’alcohol, el cànnabis, la cocaïna o els psicofàrmacs. També vol ajudar a fer autovaloracions per detectar el nivell de risc personal en relació amb el consum de drogues i de la possible existència d’un problema de drogodependència, alhora que els serveis d’atenció per a persones amb problemes relacionats amb les drogues.

La regidora de Benestar i Família, Mireia Rossell, explica que “l’objectiu d’haver instal·lat la mostra al CAP és conscienciar la ciutadania que les drogues són un problema de salut. Així cada vegada que algú vagi al metge podrà recordar la importància i les conseqüències que té consumir drogues”.

L’exposició consta de 10 plafons que presenten aspectes relacionats amb la banalització de certs comportaments, l’excés de confiança o l’automedicació entre altres qüestions. També inclou informació per ajudar a valorar el propi consum en relació amb l’abús i la dependència i sobre recursos als que es pot recórrer quan una persona creu que pot tenir un problema amb l’alcohol o qualsevol altra droga.

L’exposició, elaborada per l’associació Promoció i Desenvolupament Social (PDS) amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, forma part del Pla de Drogues que l’any 2016 va aprovar l’Ajuntament de Sitges.